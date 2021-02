Le commissariat d'Orléans bientôt rénové grâce au plan France Relance

Un million d'euros vont être débloqués pour faire des travaux d'isolation et mettre aux normes le laboratoire technique et scientifique de la police. Le chantier commencera au second semestre 2021.

Rien ne vaut une visite des lieux pour comprendre l'état du bâtiment qui abrite, depuis 1988 , l'hôtel de police d'Orléans. C'est ce qu'a fait vendredi dernier Alain Resplandy-Bernard, directeur des services immobiliers de l'Etat. Au pas de charge, il est passé dans quelques bureaux où justement les fenêtres ferment mal ou sont isolées avec du carton et du scotch, faute de mieux. " Je comprends qu'il y a urgence à rénover ce bâtiment et je suis là pour justement annoncer de bonnes nouvelles".

Fenêtre en mauvais état à l'hôtel de police d'Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Des travaux d'isolation pour des gains d'énergie

Dans le cadre du plan France Relance, souhaité par le gouvernement pour soutenir la reprise économique, le commissariat d'Orléans va bénéficier d'une enveloppe d'un million d'euros pour de gros travaux d'isolation et changer notamment des éléments qui sont les mêmes depuis 1988 : " On va isoler des combles, une façade, un toit-terrasse, refaire également les menuiseries et les fenêtres" explique Thierry Guiguet-Doron, le Directeur départemental de la Sécurité Publique. Ces travaux, qui commenceront au second semestre, doivent permettre à l'hôtel de police de faire 20 à 50% d'économies d'énergie.

Un laboratoire d'analyses ferait à neuf

Dans le même temps, le laboratoire d'analyses de la police orléanaise sera mis aux normes. C'est un chantier que les équipes techniques et scientifiques attendaient depuis 5 ans. Et là, avec le plan de relance, le chantier est assuré de démarrer. " C'est le but du plan de relance" explique Alain Resplandy-Bernard, "tous les contrats des travaux doivent être signés avant le 31 décembre". Et au commissariat d'Orléans, si tout va bien, les travaux seront terminés avant l'été 2022.

Alain Resplandy-Bernard et Thierry Guiguet-Doron © Radio France - Patricia Pourrez

C'est surtout pour que nos agents se sentent bien

Au delà du plan de relance et des performances énergétiques, Thierry Guiguet-Doron mise sur ces travaux pour améliorer les conditions de travail des personnels. " Ce n'est pas anecdotique. On veut que les agents se sentent bien au travail, qu'ils restent à Orléans et que cette ambiance attire de nouveaux agents." Actuellement, sur Orléans et Montargis, il y a au moins une vingtaine de postes de policiers vacants. Les syndicats parlent eux d'une soixantaine.