Crise énergétique : le complexe aquatique Diabolo de Bourg-de-Péage ferme brutalement

C'est par un simple message sur Facebook ce dimanche soir que les responsables du centre aquatique Diabolo de Bourg-de-Péage ont annoncé la fermeture dès ce lundi du centre. Plus aucun cours de natation ou d'aquagym à cause de la crise énergétique dit le message. Les clients ne sont pas convaincus.

Ni les clients qui sont venus s'inscrire ou inscrire leurs enfants ces derniers jours, ni les élus du secteur n'ont été prévenus avant ce message un peu laconique de dimanche soir. Mais depuis ce lundi matin, les portes du complexe aquatique Diabolo sont bel et bien fermées. Le centre ne peut plus maintenir ses activités car les augmentations des prix de l'énergie conduirait à multiplier par trois les prix d'entrée au centre précise le courrier signé par les deux responsables du groupe Vert-Marine qui gère Diabolo.

Le message annoncant la fermeture est apparu sur Facebook sur la page du centre aquatique ce dimanche 4 septembre. - Capture ecran

Le centre qui a ouvert il y a près de 10 ans a bien été construit et payé par la communauté de communes de l'époque et "appartient" donc aujourd'hui à l'agglomération Valence-Romans, mais le groupe Vert Marine a une délégation de service public pour le gérer. Et c'est bien ce groupe basé en Normandie qui a pris la décision unilatérale et sans prévenir personne, de fermer une trentaine de piscines et centres aquatiques qu'il gère un peu partout en France. Les bassins des agglomérations de Limoges ou Nîmes sont aussi fermées depuis ce lundi avec le même message sur les réseaux sociaux.

Déception et agacement

Pour les clients du centre péageois, c'est la douche froide. Ce papa d'un petit garçon de six ans explique : "On a payé 190 euros, ils nous ont laissés nous inscrire en août sans rien dire et là depuis ce matin j'essaye de les appeler mais personne ne décroche." Le père de famille ne s'inquiète pas seulement pour les près de 200 euros sans doute perdus, il doit aussi gérer la déception de son petit garçon qui était impatient de démarrer ses cours de natation mercredi. "Il va falloir se retourner vite pour lui trouver autre chose" résume le papa. D'autres clients du centre aquatique Diabolo sont eux sceptiques sur la raison invoquée par le groupe Vert Marine.

Etonnement de Valence Romans Agglo

L'agglo Valence Romans réagit ce lundi après-midi par communiqué à l'annonce de cette fermeture intempestive. Le président Nicolas Daragon et la Vice-Présidente et maire de Bourg-de-Péage Nathalie Niéson font part de leur étonnement. Tous comme les clients, ils n'ont eux l'information que ce week-end et par un simple mail. Les élus sont d'autant plus étonnés par cette décision "unilatérale et sans aucune concertation préalable" de la part du groupe Vert Marine qu'une réunion était déjà prévue pour le 26 septembre prochain. A l'ordre du jour de cette entrevue : "la situation de Diabolo face à la conjoncture actuelle et son impact sur la continuité du service public".

Les deux élus de l'agglo précisent que l'agglo est bien consciente des difficultés liées aux augmentations des prix de l'énergie puisqu'elle est, directement confronté à cette problématique d'explosion des coûts. Multiplication par 10 pour l'ensemble de ses équipements et de ses bâtiments détaille le communiqué. Enfin les élus assurent réfléchir à des alternatives, notamment pour les scolaires. Les cours de natation pour les écoles devaient démarrer à Diabolo la semaine prochaine. L'agglo cherche des solutions pour que les élèves soient accueillis d'ans d'autres piscines.