Le complexe hôtelier de l'Ermitage Frère Joseph à Ventron repris par un duo d'investisseurs mosellans

L'activité va reprendre à la station de Ventron de l'Ermitage Frère Joseph. Les investisseurs mosellans Pierre Singer et Alexandre Keff ont vu leur offre retenue par le tribunal de commerce d'Epinal.

Le complexe hôtelier l'Ermitage Frère Joseph à Ventron repris par un duo d'investisseurs mosellans. Pierre Singer, ancien co-directeur du parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes et Alexandre Keff, patron du domaine de la Klauss à Montenach, ont vu leur offre de reprise acceptée par le tribunal de commerce d'Epinal.

Selon les informations communiqués par les investisseurs, le projet prévoit l'investissement à court terme de 2,5 millions d'euros pour la réouverture de l'hôtel des Buttes et la démolition de l'hôtel de l'Ermitage fermé administrativement. La réouverture pourrait intervenir en fin d'année ou au printemps 2023. Il s'agirait ensuite de développer le site.

On en saura plus sur le calendrier et la nature exacte du projet en fin de journée car une conférence de presse commune au conseil départemental des Vosges est prévue avec les investisseurs. La SAS Leduc qui exploitait le site avait été placée en liquidation judiciaire en décembre dernier.