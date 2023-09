Le complexe Imagin'Art à Querqueville renaît de ses cendres

Les lettres de la façade sont tombées, les traces de suie sont encore visibles sur certains murs, les stigmates de l'incendie qui a ravagé le complexe Imagin'Art à Querville en 2017 sont encore bien présents. Après des démarches auprès des assurances et des expertises, le permis de reconstruire a été accordé en 2022 et les travaux ont démarré. Visite de chantier.

La salle Imagin'Art a été ravagée par un incendie en 2022, le complexe amorce aujourd'hui sa renaissance. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Reconstruire sur le même modèle mais avec des améliorations

Le complexe conserve la même répartition des espaces : une salle de spectacle avec plus de 200 places assises et la salle du chemin plat, plus polyvalente, accolée. Mais la ville profite des travaux pour régler les problèmes qui existaient et apporter des améliorations.

Comme dans l'ancienne disposition, c'est ici, à gauche en entrant, que se trouvera la nouvelle scène de spectacle. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Dans la salle de spectacle, la scène va être réhaussée, les piliers qui bouchaient la vue des spectateurs sont supprimés et les sièges disposés en gradins. Dans la salle polyvalente, les vitres de la façade sud vont être moins nombreuses pour éviter la surchauffe qui posait problème par beau temps.

La salle polyvalente du plat chemin pourra accueillir 250 places assises et être louée pour des événements. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Des changements structurels sont tout de même opérés. Les accès et les équipements vont être adaptés pour personnes à mobilité réduite. Sur le plan énergétique, 25 panneaux photovoltaïques vont être installés. L'électricité produite couvrira les besoins courants et le réseaux classique complètera lors d'événements. Enfin, une grande partie de la façade sera refaite.

Les façades du bâtiment ont déjà commencé à être refaites et devraient moderniser le bâtiment. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les gros travaux commencent réellement ce mercredi 6 septembre pour une inauguration prévue à l'automne 2024.