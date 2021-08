Le compte Instagram de la Haute-Vienne dans le Top 10 des départements les plus performants

"C'est que l'on calcule ce n'est pas la quantité mais la qualité !" Franck Confino a créé avec d'autres bénévoles l'algorithme de l'Observatoire socialmedia des territoires. Les comptes Instagram des départements en France sont étudiés de près avec plusieurs données. "On ne s'arrête pas aux nombres d'abonnés sinon bien sûr on parlerait de Paris. Dans notre algorithme, on étudie la portée des publications, l'engagement des utilisateurs... De nombreuses données pour analyser la performance d'un compte sur un territoire avec un certain nombre d'habitants."

Dans cet algorithme, la Haute-Vienne se place dans le Top 10. "Ce n'est pas une surprise, souligne Franck Confino. La Haute-Vienne avait déjà reçu de notre part une médaille de bronze en 2019. Ce compte échange avec sa communauté, il y a un vrai travail."

Se rapprocher des jeunes

La performance est aujourd'hui une donnée majeure pour une institution comme un département. _"C'est très importan_t, assure Franck Confino. On parle aujourd'hui de crise institutionnelle, on parfois l'impression que les administrations sont des citadelles éloignées mais avec cette utilisation performante des réseaux, on touche plus de monde. Aujourd'hui, Instagram est le réseau social des 16-30 ans, les collectivités locales ont bien compris l'intérêt pour eux de se rapprocher de leur public.

Au département, Amandine Didaux gère le compte Instagram. "On montre les atouts de la Haute-Vienne avec de jolies photos proposées par nos photographes amateurs. Nous avons une belle communauté de passionnés. Nous voulons avec ce compte Instagram nous rapprocher de d'autres personnes."