Le compte Nickel fait son chemin en Bourgogne

Lancé en février 2014, Compte Nickel est le 1er compte sans banque. Ouvert à tous sans conditions et en 5 minutes, chez les buralistes, il séduit aujourd’hui prés de 580 000 clients en France, dont près de 9000 en Bourgogne.

Après 3 ans d'existence et près de 580 000 comptes ouverts, Compte-Nickel semble susciter un réel intérêt chez les français. La Bourgogne participe à cet engouement avec près de 9 000 comptes ouvert, à la fin du mois d'avril. Il est disponible dans la région depuis mai 2014 auprès de 75 buralistes. Il séduit en majorité les demandeurs d'emploi et sans revenus réguliers. Ils représentent 39% des titulaires de comptes, suivis de près par les cadres, les employés et les fonctionnaires. Ils représentent 38% des clients avec 3631 comptes ouverts. Voici le détail des clients.