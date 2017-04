Le Compte Nickel fait son trou en Limousin

Ce compte, que l'on peut ouvrir en cinq minutes chez un buraliste agréé, vient de franchir la barre des deux mille souscripteurs en Haute-Vienne, alors que de nouveaux buralistes le proposent en Corrèze.

C'est un système bancaire qui a de plus en plus la cote : le compte Nickel, lancé il y a un peu plus de trois ans, que l'on peut ouvrir chez un buraliste en cinq minutes. A ce jour, la barre des 2.000 souscripteurs vient d'être franchie en Haute-Vienne où quatorze buralistes proposent le service. En Corrèze, il y a désormais seize buralistes qui le proposent, et près de 1.400 personnes ont ouvert un compte. Au niveau national, ce sont 530.000 souscripteurs qui ont fait la démarche.

Compte bloqué, sans découvert, dès 12 ans

Ce compte bloqué, sans découvert autorisé, peut être ouvert par tout un chacun, sans conditions, à partir de 12 ans. L'ouverture coûte 20€, et ce compte permet de faire les mêmes opérations que dans une autre banque mais à moindre frais, selon le fondateur : 1€ par retrait au guichet, 50 centimes chez un buraliste agréé, et 2% de la somme prélevée si vous déposez des espèces sur le compte chez un buraliste. Imaginé à l'origine pour "que les personnes en difficulté avec leur banque, ou exclues des banques, puissent avoir une solution toute simple" explique Hugues Le Bret, le fondateur et président du Compte Nickel, d'autres publics sont passés au Compte Nickel.

Des demandeurs d'emploi... mais aussi des cadres

Si, effectivement, entre un tiers et un quart des souscripteurs (36,55% soit 508 client en Corrèze ; 41,70% soit 836 clients en Haute-Vienne) sont bien demandeurs d'emploi ou sans revenus réguliers, plus d'un tiers sont des cadres, employés ou fonctionnaires (36,26% soit 504 clients en Corrèze ; 34,91% soit 700 clients en Haute-Vienne). Les artisans et les étudiants sont aussi représentés. Pour les buralistes qui proposent le service, c'est une source de diversification qui permet à un public qui ne l'aurait pas fait de rentrer dans leurs commerces.