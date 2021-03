Le concours de l’Innovation Construction Durable au Technopôle Domolandes

Le concours lancé par le Technopôle Domolandes est un véritable tremplin pour les entreprises. Parmi les entreprises qui ont remporté le Grand Prix, une start-up landaise : Materr’Up. Depuis qu’elle a reçu sa récompense en 2019, elle se développe. Elle a d’abord commencé dans un bureau de 15m². Aujourd’hui, son atelier fait 300m². Elle travaille sur un projet industriel autour d’un béton alternatif, un béton qui consomme peu de carbone. C’est l’un des exemples de ces jeunes entreprises qui se présentent au concours national.

Interview d’Hervé Noyon dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Convaincre, avoir la bonne idée

Ce qui fait la différence, lors des votes des jurés pour le concours, c’est l’inventivité, la créativité. Chaque année, le concours recense entre 50 et 100 candidatures. Depuis 10 ans, près de 1000 projets ont été présentés. Des projets qui touchent différents domaines : le numérique, les matériaux, la gestion de l’énergie, l’économie circulaire. Le lauréat remporte 10000€, avec le Grand Prix de l’Innovation, le second, 8000€ pour le Prix de l’Innovation, et le coup de cœur reçoit 2000€. Ce sont 3 équipes qui sont ainsi primées. Au-delà de ces sommes, s’ajoute un accompagnement. Domolandes accompagne en effet pendant un an les finalistes. Cela se traduit par un coaching de chefs d’entreprises qui deviennent les parrains de ces start-up.

Clôture des inscriptions le 30 avril 2021. Information ici.