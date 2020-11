Le confinement donne des envies de bricolage en famille près de Rennes

Comme toutes les enseignes de bricolage, le magasin Castorama de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, reste ouvert pendant ce nouveau confinement. Il y a autant d'envies de bricolage que de rayons. Certains clients cherchent simplement à s'occuper, comme Cécile et Etienne, son fils de 15 ans. "On a l'intention de commence un puzzle comme lors du premier confinement et il nous manque la planche pour faire le puzzle dessus". La mère et son fils profitent du passage en magasin pour acheter des accessoires en plus.

Je travaille deux à trois jours par semaine, donc j'ai plus de temps pour finir la salle de bain"

Pour Franck, le chômage partiel permet de finir des projets de longue date : "Je travaille deux à trois jours par semaine, donc j'ai plus de temps pour bricoler et pour finir la salle de bain". La plupart des clients sont venus en couple ou avec leurs enfants, comme Jennifer. "On profite de ce confinement et de ne pas travailler pour aménager la chambre des enfants. Il nous faut des petits outillages, comme des vis, des équerres..."

Mickael Corvellec, le directeur du magasin Castorama de Saint-Jacques-de-la-Lande, a piloté le réaménagement de l'espace drive suite à la multiplication des commandes en ligne. © Radio France - Maxime Glorieux

Les demandes des clients ont changé par rapport au printemps selon Mickael Corvellec, le directeur du magasin. "Les envies d'aménagement intérieur mais aussi les besoins de plomberie sont plus importants que pendant le premier confinement, où c'était plutôt la peinture".

+500% de commandes en ligne

Sur sa tablette, les commandes en ligne se succèdent, elles ont été multipliées par cinq cette année. "Dès qu'il y a eu l'annonce du deuxième confinement, on a vu une recrudescence des commandes en ligne. Beaucoup de clients pensaient qu'on allait peut-être fermer, c'est pour ça qu'il y a eu cette augmentation sur le drive, mais le magasin reste bien évidemment ouvert". Sur le parking, l'installation du drive a été réaménagée depuis le premier confinement, pour faire face à l’afflux de commandes. "On a beaucoup appris lors du premier confinement au mois de mars", explique le directeur.