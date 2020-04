Le confinement a du bon pour les serres des Pierrières à Prahecq

Confinement + beau temps = jardinage. Et ceux qui ont la chance d'avoir un potager en profitent acheter plants de salade, tomates, courgettes... Ils ont été qualifiés de produits de première nécessité et autorisés à la vente par le gouvernement début avril.

Aux serres des Pierrières à Prahecq, un système de commandes et de drive a été mis en place. Et ça marche bien. "Sur les 15 derniers jours, on a doublé notre chiffre d'affaires", calcule Aude Vien, gérante des serres des Pierrières. Elle et son associée ne chôment pas. "Je passe ma journée au téléphone", sourit Aude. Les légumes et surtout les tomates ont beaucoup de succès, même si c'est encore un peu tôt.

Je suis en vacances confinées donc je jardine

"Avec le soleil, les gens en profitent et ils n'ont que ça à faire malheureusement", raconte Aude Vien. Nathalie vient acheter plants de concombres, tomates, courgettes... "Je suis en vacances confinées donc je jardine. Je vais attendre un peu pour planter mais je pense que c'est le bon moment pour venir les chercher", explique cette Deux-Sévrienne.

Nicole aussi est venue récupérer sa commande. Elle a déjà commencé ses semis au début du confinement "pour prendre de l'avance, s'occuper l'esprit, ça fait du bien et c'est essentiel que les serres soient ouvertes".

Au-delà du drive, le serres des Pierrières espèrent maintenant obtenir l'autorisation de rouvrir complètement la structure pour que les clients puissent à nouveau se rendre eux-mêmes dans les allées.

