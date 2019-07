Le Conforama de Chambray-lès-Tours ne fermera pas

Le groupe Conforama a annoncé la suppression de 1.900 postes en France, et la fermeture de 32 magasins. Le site de Chambray-lès-Tours n'est pas concerné par ce plan de restructuration.

Le groupe Conforama a confirmé ce mardi le lancement d'un plan de "transformation profonde et nécessaire" qui prévoit de supprimer 1.900 postes (dont une partie dès 2020) en France et de fermer 32 magasins Conforama et 10 magasins Maison Dépôt. La direction explique que "depuis 2013, Conforama en France a cumulé des pertes qui s'élèvent à près de 500 millions d'euros".

Le magasin de Chambray-les-Tours, " n'est pas concerné " selon William Montoya, le délégué CFDT sur le site de Chambray-lès-Tours. William Montoya, qui est aussi délégué syndical au niveau national pour le groupe, explique que " le plan prévoit de supprimer dans un premier temps 1.300 postes au niveau national. _Il y aura ensuite 600 suppressions de postes dans plusieurs magasins, peut être même à Chambray-les-Tours_, mais le magasin ne fermera pas. Le propriétaire souhaite peut-être rendre la mariée plus belle, avec moins de salariés, pour vendre plus facilement dans quelques mois à un repreneur ", rajoute William Montoya.