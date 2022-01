Le Conseil constitutionnel valide l'arrêté interdisant la vente des fleurs et feuilles de CBD

Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a estimé que l'arrêté du gouvernement interdisant la vente de feuilles et de fleurs brutes de CBD, molécule non psychotrope du cannabis, est conforme à la constitution. Les commerçants attendent désormais la réponse du Conseil d'Etat.

C'est un nouveau coup dur pour les vendeurs de CBD, mais le bras de fer n'est pas terminé. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a indirectement validé l'arrêté interdisant la vente de feuilles et de fleurs brutes de chanvre CBD, une plante qui ne contient pas de THC mais du cannabidiol, molécule non psychotrope du cannabis à laquelle sont attribuées des vertus relaxantes . Selon les Sages, l'arrêté du gouvernement paru au Journal Officiel le 31 décembre dernier est bien conforme à la Constitution. "La vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation" sont interdites, avait alors décidé le gouvernement. Après la parution de cet arrêté, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité auprès du Conseil constitutionnel, QPC rejetée.

Il ne s'agit pourtant pas d'un revers, estiment plusieurs organisations, puisque la décision du Conseil constitutionnel ne traite pas en soi de l’interdiction de la vente et la détention de fleurs de chanvre, mais simplement de la constitutionnalité de l'arrêté. Selon le Syndicat professionnel du Chanvre, cette décision serait donc même une "bonne nouvelle" puisqu'elle "fonde la légitimité de la question posée par le syndicat du chanvre, tout en invitant les professionnels du secteur à se tourner vers le Conseil d’État."

Le feuilleton judiciaire n'est pas pour autant clos. Un référé-liberté a été déposé devant le Conseil d'Etat par l'Union des professionnels du CBD dès le 1er janvier. Il sera examiné la 14 janvier. L'organisation a aussi lancé une pétition.

Les boutiques fleurissent depuis une autorisation européenne

En novembre 2020, la justice européenne avait déjà rejeté l'interdiction de ce "chanvre bien-être" en France, en soulignant l'innocuité de cette molécule, qui ne peut donc être considérée ni comme un stupéfiant ni comme un médicament. Elle avait également rappelé que la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne s'appliquait au CBD. "C'est la loi européenne qui prévaut sur la loi française. On est dans notre bon droit", estime donc le gérant d'une boutique dans Bayonne, interrogé par France Bleu Pays Basque.

A la suite de cet arrêté de la Cour de justice européenne, les commerces de CBD avaient fleuri un peu partout en France. L'UIVEC, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre, estime le marché français actuel du CBD à 700 millions d'euros. Quelque 2.000 boutiques spécialisées existent aujourd'hui en France selon l'Union des Professionnels du CBD. Pour eux, cette interdiction est un énorme coup dur.

Les fleurs et les feuilles de CBD, à fumer ou en tisane, constituent en effet la majeure partie du chiffre d'affaire des commerces de cannabidiol. "Ça représente à-peu-près 60 % de mes ventes, indique Nicolas Lemaigre à France Bleu Berry, dans sa boutique de Châteauroux. Ça va faire mal". Pour d'autres commerçant interrogés par France Bleu, le CBD représente même 70 voire 80% de leur chiffre d'affaires. "On se lance, on crée de l'emploi, on paye des taxes et là, on est à l'arrêt total", déplore Eddy Zaquiemme, qui tient une boutique de CBD dans le 6e arrondissement à Marseille, auprès de France Bleu Provence. "Je commence à peine, et je me prends ce coup de massue. Ça ne pouvait pas tomber pire", se désole Julien, un commerçant tout juste installé à Metz, interrogé sur France Bleu Lorraine Nord.

Pourquoi le gouvernement souhaite-t-il interdire le CBD ?

Parmi les arguments du gouvernement, l'impossibilité pour les forces de l'ordre de faire la différence, visuellement, entre du CBD et du véritable cannabis, lors d'un contrôle. Ce qui constitue un "motif d'ordre public", estime la mission intergouvernementale de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

"On ne fait pas non plus la différence entre un polo Ralph Lauren authentique ou contrefait. Et on n'interdit pas à Ralph Lauren de vendre des polos !", argumente Julien. D'autant qu'"il y a des pays où ils ont des tests, s'insurge Myriam Beaufils, salariée d'une boutique à Evreux. On met quelques feuilles, ils appuient sur une capsule, ça change de couleur et ils peuvent vérifier si c'est du THC ou pas, même au bord de la route" et en quelques minutes, mais "la France ne veut pas s'équiper de ça" regrette-t-elle.

Le CBD, c'était aussi une molécule qui aidait à réduire leur consommation. Dommage !

Autre argument de l'exécutif : des motifs de santé. "Outre une teneur en THC plus importante dans les fleurs et les feuilles brutes, qui les rapproche des stupéfiants, les risques liés à la voie fumée sont établis", estime la mission intergouvernementale de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Un argument rejeté par le député LREM de la Creuse Jean-Baptiste Moreau, pourtant issu de la majorité : "Le CBD est un complément alimentaire, un relaxant musculaire, ce n'est pas une drogue, comme l'a indiqué l'OMS".

L'Union des professionnels du CBD retient d'ailleurs, dans la réponse du Conseil constitutionnel de ce vendredi, que "la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs sur la santé", ce qui selon elle "disqualifie l'interdiction de la fleur de chanvre CBD, dont le caractère non stupéfiant a été reconnu par l'OMS, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation".

D'ailleurs, selon Cédric, responsable des franchises Flowers Power, la majorité des clients ne sont pas des consommateurs de drogues : "En règle générale, les clients ont entre 30 et 50 ans, et même plus. Ils recherchent les produits bien-être. On n'a pas affaire à des gens qui recherchent la défonce, bien au contraire".

Pour d'autres consommateurs, également usagers de cannabis, le CBD permettait justement de servir de substitut. Cette vendeuse basque, Grace, craint ainsi de voir ses clients retourner se fournir auprès de dealers. Selon elle, "le CBD, c'était aussi une molécule qui aidait à réduire leur consommation. Dommage !" Mickaël, consommateur régulier marseillais, confirme : "C'est un échappatoire face au cannabis, un bon moyen de relaxation".

Selon l'arrêté du gouvernement, la vente de plants et la pratique du bouturage sont également interdites. En revanche, "sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L." avec comme condition que la plante de chanvre ait une teneur en THC (la molécule psychotrope) non supérieure à 0,3%, contre 0,2% dans le projet de décret publié en juillet 2021. Les fleurs et feuilles de ces variétés "ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extraits de chanvre", détaille l'arrêté. L'achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français doit faire l'objet d'un contrat écrit entre producteur et acheteur, établi avant le début de la campagne de production. Par ailleurs, les produits issus du chanvre "ne peuvent être importés en provenance de pays hors de l'Union européenne ou exportés en dehors de l'Union européenne que s'ils sont accompagnés des documents attestant de leur conformité".