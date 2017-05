Le conseil départemental d'Indre-et-Loire lance cet été une plate-forme internet pour les demandeurs d'emploi

www.jobtouraine.fr sera lancé en septembre. Cette plate-forme internet vise à améliorer la recherche d'emploi grâce à la géolocalisation. Autre innovation : envoyer des offres basées sur l'ensemble de la carrière professionnelle du chômeur, et pas uniquement sur le dernier poste qu'il a occupé.

Le conseil départemental d'Indre-et-Loire présente une nouvelle plate-forme internet destinée à faciliter la recherche d'emploi. www.jobtouraine.fr, c'est l'adresse de ce site qui ouvrira en septembre. Développé pour 300 000 euros en collaboration avec le conseil départemental du Loir-et-Cher, ce nouvel outil est déjà en service dans ce département, où il a été baptisé Job41 et où il donne des résultats prometteurs.

www.jobtouraine.fr n'utilisera pas les mêmes informations que Pole Emploi

4 mois après son ouverture, job41 permet, en moyenne, 5 embauches par semaine en proposant une approche différente de celle de Pole Emploi.

Première différence : l'apport de la géolocalisation. Le demandeur d'emploi fixe une distance maximale jusqu'à laquelle il est prêt à aller, et il voit apparaître les offres comprises dans ce périmètre, comme l'explique Jean Gérard Paumier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire

"Quelqu'un qui se déplace à vélo pour aller au travail, on ne peut pas lui proposer un emploi à vingt kilomètres de chez lui. Cette opération, c'est une mobilisation avec de l'innovation technologique pour favoriser l'insertion". Jean-Gérard Paumier

Autre innovation : Pole Emploi vous propose uniquement des offres en lien avec votre dernier travail. Sur Jobtouraine, le demandeur d'emploi indiquera tout son parcours professionnel. Ca augmentera donc mécaniquement le nombre de propositions de travail qu'il recevra, et ça multipliera les chances d'un retour à l'emploi, selon Vincent Louault, conseiller départemental chargé du RSA en indre-et-Loire

"Quelqu'un qui a été charpentier, et qui a mal aux genoux, ça ne sert à rien de lui proposer de redevenir charpentier, alors qu'il a peut-être, auparavant, fait un autre travail qu'il referait bien. Un projet d'emploi, c'est aussi un projet de vie, et il faut respecter cette donnée-là, sinon on a des échecs"'. Vincent Louault

En Indre-et-Loire, la plateforme sera ouverte à tous les demandeurs d'emplois qui voudront s'y inscrire. Dans le Loir-et-Cher, seuls les gens au RSA y ont accès. Des gens avec des profils étonnamment variés, comme l'a constaté Nicolas Perruchot, premier vice-président du conseil départemental du Loir-et-Cher...

"On a trouvé des gens qui ont peu de compétences, mais des capacités importantes. On a trouvé aussi des gens bac+5 ou bac+6. On a actuellement quatre ou cinq ingénieurs qui sont dans nos bases de bénéficiaires du R.S.A, et qui retrouveront vite un travail". Nicolas Perruchot

En Touraine, 17 500 personnes touchent le R.S.A. Ca coûte 74 millions d'euros par an, dont 29 millions restent à la charge du conseil départemental d'Indre-et-Loire. C'est 24 millions de plus qu'il y a 5 ans.