Le Conseil départemental de l'Oise adopte la clause Molière

L'Oise veut redonner la priorité aux entreprises locales : le Conseil départemental adopte la clause Molière et la clause dite Courtial, du nom du président du Conseil départemental, pour lutter contre les travailleurs détachés.

Le Conseil départemental de l'Oise est le premier acheteur public de l'Oise avec une moyenne de 100 millions d'euros de marchés passés chaque année. Mais il constate, comme de nombreux territoires en France, que le recours aux travailleurs détachés, même dans le public, ne fait qu'augmenter. Leur nombre aurait doublé en cinq ans au niveau national.

Le département souhaite redonner la priorité aux entreprises de l'Oise. Cela passe d'abord par une meilleure information : faire mieux connaître les règles de la commande publique, faire connaître également les opportunités offertes par les donneurs d'ordres de l'Oise, et mettre en relation entreprises et donneurs d'ordres. Pour cela, plusieurs réunions publiques seront organisées (4 avril à Beauvais, 7 avril à Lachapelle-aux-Pots pour les deux premières).

La langue française sur les chantiers

Le Conseil départemental prévoit aussi l'édition d'un guide à destination des chefs d'entreprise dès juin 2017, puis l'organisation d'un salon départemental de la commande publique, sûrement à l'automne 2017. En complément, il mettra rapidement en ligne une plate-forme qui recense tous les appels d'offres des collectivités de l'Oise, accessible sur www.marchespublics.oise.fr.

Favoriser l'emploi local c'est aussi permettre aux entreprises locales d'être mieux armées face à la concurrence déloyale #ClauseCourtial pic.twitter.com/VeqJ9TtGmT — Edouard Courtial (@EdouardCourtial) March 23, 2017

Mais le Conseil départemental met également en place une politique de lutte contre le dumping social. A commencer par l'instauration dans les marchés de travaux qui le permettent, de la clause Molière. Elle oblige les entreprises attributaires à prévoir la présence pendant toute la durée du chantier d'un interprète dès lors qu'elles emploient des travailleurs non francophones sur un chantier.

Le Conseil départemental veut dissuader les entreprises d'avoir recours aux travailleurs détachés

Officiellement, cette obligation est justifiée par des objectifs de sécurité : "il est nécessaire que les travailleurs puissent comprendre les consignes", explique Philippe Morin, président de la Fédération du Bâtiment de l'Oise. "On ne peut pas nous accuser d'être nationaliste, populiste ou je ne sais quoi, poursuit-il. S'il y a bien une profession qui a intégré des salariés de multiples pays et confessions, c'est le bâtiment. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est lutter contre la fraude au détachement, pas contre le travailleur détaché qui vient simplement travailler, mais contre celui qui l'emploie illégalement".

"Avec le surcoût pour l'entreprise, généré par cette présence d'un interprète, on espère dissuader l'appel aux travailleurs détachés", reconnaît Edouard Courtial, le président Les Républicains du Conseil départemental de l'Oise. Le Conseil départemental assume parfaitement sa volonté de faire en sorte que "l'argent du contribuable de l'Oise bénéficie, d'une façon ou d'une autre aux entreprises de l'Oise".

#ConfPresse Le @CD_Oise va également mettre en œuvre la clause Molière sur les chantiers oisiens pic.twitter.com/V1PeRRVuSO — Oise le Département (@CD_oise) March 23, 2017

L'institution ne se contente pas de la clause Molière

"Si vous avez aimé la clause Molière, vous aimerez encore plus la clause Courtial", promet Edouard Courtial. L'Oise veut imposer aux entreprises un salaire minimum pour tous les salariés. En France, le SMIC s'impose, avec des charges salariales et patronales. Le salaire des travailleurs détachés ne supporte par les mêmes charges. Cette "clause Courtial" doit permettre, là encore, de "décourager le recours à des travailleurs détachés pour une raison uniquement financière".

Cette seconde clause sera ajoutée dans les marchés de travaux des secteurs susceptibles de recourir aux travailleurs détachés. Des agents du département iront régulièrement sur le terrain pour identifier l'éventuelle présence de travailleurs détachés et feront remonter les informations nécessaires. Des situations douteuses seront transmises à l'Inspection du travail. Et dès que le non-respect de la clause est établi, la sanction sera systématique, promet encore le Conseil départemental.

#ConfPresse Comment sera mise en œuvre la clause anti dumping ? pic.twitter.com/mrLEWO8FUG — Oise le Département (@CD_oise) March 23, 2017

Et tant pis si ça coûte plus cher au Conseil départemental

Le département se dit même prêt à payer plus cher les chantiers : "si ce paiement plus cher bénéficie à une entreprise du département, qui emploie des salariés du département, cela permet de maintenir ou de créer de l'emploi. Et quand on crée ou qu'on maintient l'emploi, on évite à certains chômeurs de se retrouver au RSA. Or le RSA, c'est le département qui le paie. Donc on s'y retrouve", promet Edouard Courtial.