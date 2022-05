Le conseil départemental de la Côte-d'Or veut transformer les touristes en habitants

La nouvelle agence Côte-d'Or Attractivité remplace Côte-d'Or Tourisme avec l'ambition de vanter les atouts de notre territoire pour inciter les touristes à s'y installer. Sa présidente, la conseillère départementale de la majorité Marie-Claire Bonnet-Vallet, est notre invitée.

France Bleu Bourgogne : Marie-Claire Bonne-Vallet, l'attractivité du territoire est donc au cœur de cette nouvelle agence. On veut attirer qui précisément ? Et pour quoi faire?

Marie-Claire bonnet-Vallet : On veut déjà dire que la Côte-d'Or, c'est une nature d'exception et un patrimoine qui illustre toutes les grandes périodes de l'histoire. Donc, fort de ce potentiel touristique qui fait de nous un leader avec 12 millions et demi de nuitées tous les ans, l'idée c'est de valoriser ce potentiel touristique, de s'appuyer dessus pour répondre aux besoins de tous les urbains, tous les ménages qui souhaitent donner un nouveau cours à leur vie, qui souhaitent réinventer leur vie. Donc, nous souhaitons les accompagner, leur dire : "la Côte d'Or a tous les atouts nécessaires pour répondre à vos besoins sur nos territoires." C'est passer de la séduction à l'installation.

Avec une priorité donnée à l'installation en milieu rural ?

Nous pensons qu'il faut une Côte-d'Or d'équilibre. On ne peut pas laisser faire le fil de l'eau, en fait. Il faut que ce mouvement naturel des espaces urbains vers les régions profite à tous les territoires de la Côte-d'Or. Et pour ce faire, il faut rappeler que nous allons avoir un territoire complètement fibré d'ici un peu plus de six mois, début 2023. Parce que les urbains qui vont arriver sur nos territoires, ils ont envie évidemment de disposer de tous les services pour télétravailler, pour aussi avoir une vie, une qualité de vie à laquelle ils peuvent prétendre sans souci, par des services publics.

Ça passe aussi, évidemment par des services publics, des commerces ?

Si les gens quittent l'espace urbain, c'est pour retrouver cette qualité de vie sur les territoires. Mais il faut aussi avoir un niveau de services au public de grande qualité. Et ça passe par le maillage évidemment de services au public, mais aussi de commerces, un tissu économique de qualité. Et il nous faut travailler au département avec tous les territoires, les communautés de communes, communautés d'agglomération et de manière générale, rassembler toutes les initiatives en matière d'attractivité. On ne veut pas faire à la place de, on veut rassembler tout ce qui existe.

Vous parlez de tissu économique : ce tissu, il est surtout constitué par les entreprises. On veut les attirer aussi sur notre territoire ?

On s'adresse à deux types de publics : le grand public, donc les nouveaux visiteurs, mais aussi les nouveaux habitants. Je pense aussi à de nouveaux médecins. On sait qu'en milieu rural, par exemple, on manque de vétérinaires, on manque de professions libérales. Donc c'est se dire pour des ménages qui souhaitent encore une fois donner un nouveau cours à leur vie, vous pouvez avoir cette vie de qualité, mais vous pouvez aussi travailler sur les territoires. Vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin. Donc nous, il faut qu'on donne de l'information précise, de la donnée brute, où inscrire son enfant à l'école, où l'emmener à un cours de piano ou un cours de danse.

On peut s'attendre à des communications au niveau national, à la télé par exemple ?

Oui, je vous annonce une belle campagne de communication au mois de juin sur les médias locaux et nationaux pour faire en sorte de rendre visible cette Côte-d'Or et cette attractivité de la Côte-d'Or. Donc ça, ça sera pour le mois de juin. Et puis aussi travailler avec des organismes dont c'est le métier, qui sont spécialisés.