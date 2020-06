Le Conseil départemental de la Gironde augmente de 11% le salaire horaire des aides à domicile

Plutôt que d'opter pour une prime, le Conseil départemental de la Gironde a choisi d'augmenter de façon pérenne le salaire horaire des auxiliaires et aides à domicile. Le tarif devrait passer de 18,89€ à 21€ de l'heure, sans surcoût pour les bénéficiaires.

La mesure sera proposée à la prochaine assemblée plénière, en juillet, et pourrait être appliquée à partir de septembre. Jean-Luc Gleyze, président (PS) du conseil départemental de la Gironde souhaite augmenter de 11,3% le salaire horaire des auxiliaires et aides à domicile, le faisant passer de 18,89€ à 21€ par heure.

Une augmentation pérenne plutôt qu'une prime

"Les services d'aide à domicile ont particulièrement montré dans la période de crise du covid leur utilité essentielle et vitale pour bon nombre de nos citoyens, soit handicapés soit personnes âgées. [...] Il est essentiel qu'elles soient reconnues aujourd'hui." explique Jean-Luc Gleyze en taclant au passage l'idée d'une prime suggérée par le gouvernement : "L'Etat a proposé une prime mais avec la générosité du porte-feuille des autres puisque c'est aux départements de la financer et nous trouvons que cette prime est une cerise qui cache le véritable gâteau : rémunérer tout le temps correctement les aides à domicile et reconnaître leur travail" affirme le président du conseil départemental.

Aujourd'hui en Gironde, 10 000 auxiliaires de vie interviennent auprès de 22 000 bénéficiaires. Un service en partie pris en charge par le département qui financera 100% de cette augmentation pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les bénéficiaires. Cela coûtera un million d'euros cette année, et ensuite 3,5 millions chaque année.