Le conseil départemental de la Mayenne approuve la nouvelle tarification des repas au collège

C'est une mesure qui a été âprement débattue avant et pendant le vote mais elle a finalement été approuvée ce lundi par le conseil départemental de la Mayenne. Il y aura donc une nouvelle tarification pour les repas des collégiens en Mayenne dès la rentrée prochaine en fonction du quotient familial. "Une supercherie" pour l'opposition de gauche qui dénonce une manipulation des bourses allouées par l'État.

Une mesure qui "porte atteinte à la liberté des familles d'utiliser leurs bourses"

Depuis 2012, le tarif unique des repas est de 4 euros, dès septembre prochain il variera de 3,90 euros à 4,90 euros selon la tranche des boursiers. Si on déduit les bourses, il reste donc 0,09 euro à charge pour les boursiers de la première tranche, 1,31 euro pour la deuxième et 2,71 euros pour la troisième. "C'était la mesure la plus importante à nos yeux dans votre projet électoral", commence Marie-Laure Le Mée-Clavreul de la Mayenne écologique et solidaire, mais "vous l’avez malheureusement maquillée, falsifiée et on aurait aimé voter pour la cantine à 1 euro". Une mesure inquiétante "sur le fond et sur la forme" pour l'élue, une mesure qui "porte atteinte à la liberté des familles d'utiliser leurs bourses". Sylvie Vielle, de la majorité et en charge de l'enseignement et de la citoyenneté, répond "que le reste à charge pour les familles de la première tranche sera de 9 centimes" et "les bourses nationales ont toujours servi à la restauration, c'est la loi", complète le président du conseil départemental Olivier Richefou.

Rappelons qu'au collège, il existe deux bourses possibles : l'allocation de rentrée scolaire et la bourse de collège, sous la forme de fonds social collégien et de fonds social pour les cantines. Cette bourse de collège "peut prendre la forme d'une aide financière directe ou de prestations en nature (frais de demi-pension ou d'internat, fournitures diverses, etc.)" peut-on lire sur le site de l'Éducation nationale. Et dans le code de l'éducation, il n'est pas mentionné que la bourse de collège est obligatoirement dédiée à la restauration mais il est écrit que "la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire".

"Une supercherie"

"Le tableau présenté lors du conseil est très clair, on ne peut pas faire plus transparent", continue le président, "ça peut ne pas vous plaire mais c'est comme ça" lance-t-il à l'opposition. Vincent Saulnier, membre de la majorité, ajoute "que les familles vont payer entre 9 centimes et 1,31 euro". D'autres élus de l'opposition s'étonnent d'entendre le président du conseil départemental parler de mesure sociale, "on dit que c'est un investissement de la part du département, mais on ne voit aucune dépense supplémentaire annoncée", alarme Antoine Valpremit de la Mayenne écologique et solidaire, "donc comment peut-on dire que c'est une mesure sociale".

"Une supercherie donc", renchérie Marie-Laure Le Mée Clavreul, "votre façon de calculer est une tromperie, une supercherie, vous vous accaparez les bourses nationales pour arriver à ce chiffre". Des propos "blessants" pour Olivier Richefou, qui rappelle que tout est légal, "ce qui compte c'est le reste à charge, on a fait tout ce que nous permettait la loi, c'est le code de l'éducation qui l'exige". Sylvie Vielle termine : "on peut reconnaitre que c'est une mesure sociale a minima, mais une supercherie, je n'aime pas trop le terme". Concrètement, le président du conseil départemental explique que le calcul se fera automatiquement avec la CAF et que les familles n'ont rien à faire, or ce n'est que l'allocation de rentrée scolaire qui est gérée par la CAF et non pas la bourse de collège.

La mesure a en tout cas été approuvée à l'unanimité par le conseil départemental, avec 10 voix contre et une abstention.