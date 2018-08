La vice-présidente du département de Vaucluse explique que 5% des 15 000 allocataires du RSA sont concernés pour redonner "une dynamique aux personnes les plus éloignées de l'emploi". Corinne Testud Robert ne précise pas combien d'heures seront proposées dès l'automne via une plateforme Job Emploi.

Avignon, France

Le conseil départemental de Vaucluse proposera quelques heures de bénévolat aux allocataires du RSA dès l'automne via une plateforme Job Emploi. La vice- présidente en charge de l'insertion par l'emploi explique que "proposer 7 heures, 10 ou 15 heures n'a pas de sens: ça doit être en fonction de la personne et de ses capacités. On travaille avec de l'humain, c'est du cas par cas". Corinne Testud Robert estime que 5% des 15. 000 bénéficiaires du RSA en Vaucluse seront concernées : "ce sont les personnes très éloignées de l'emploi, des gens qui ont eu une vie compliquée , malmenée ou qui n'ont jamais travaillé. Parfois ça relève davantage de la santé que de l'emploi. Il faut qu'elles soient aidé à un moment et à un autre moment, il faut qu'elles soient acteurs de leur vie".

Le département de Vaucluse va proposer à l'automne à des bénéficiaires du RSA du bénévolat via une plate-forme Job Emploi. Le département du Haut Rhin avait été le premier à le proposer. La mesure avait été contestée avant d'être validée par le Conseil Constitutionnel. Le député Les Républicains élu en Vaucluse Jean Claude Bouchet avait suggéré au conseil départemental de Vaucluse d'imposer du bénévolat à certains bénéficiaires du RSA.