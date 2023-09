Le conseil départemental des Landes veut soutenir les associations d'aide alimentaire

La banque alimentaire des Landes manque de bénévoles et manque de plus en plus de produits frais.

Le Secours Populaire, la Croix Rouge ou encore des épiceries solidaires. Une dizaine d'associations landaises d'aide alimentaire ont été entendues ce mardi 12 septembre au Conseil Départemental pour dresser un état des lieux de leurs besoins et les soutenir. La réunion fait suite à l' appel aux dons lancé par les Restos du Cœur début septembre face aux difficultés financières qu'ils rencontrent et qui vont les conduire à refuser de nouveaux bénéficiaires et baisser le nombre de repas distribués. Ce sera aussi le cas dans les Landes .

ⓘ Publicité

En plus du manque de bénévoles et des demandes toujours plus nombreuses, il faut ajouter un problème d'approvisionnement en nourriture. La grande distribution serait désormais moins généreuse. **"**Les magasins préfèrent vendre pour leur propre compte même s'ils vendent à moitié prix plutôt que de les donner à nous. Là on manque de produits frais, de protéines, de produits laitiers, donc on va être obligés d'acheter. Sauf qu'on ne pourra pas acheter de la viande tous les jours pour les bénéficiaires, mais de temps en temps", affirme Geneviève Pinque, présidente de la Banque Alimentaire dans les Landes.

Des fonds pourraient être débloqués par le Département

Cela a une répercussion sur les autres associations puisque certaines d'entre elles s'y fournissent en nourriture. Une réticence de la grande distribution dont le président du conseil départemental Xavier Fortinon n'avait pas connaissance. Mais il note surtout le profil des bénéficiaires, qui a beaucoup changé : "il y a de plus en plus de travailleurs, alors qu'on nous parle d'une société de l'assistanat... C'est un panel de population différent du public habituel. On le savait mais on le mesure encore un peu plus."

Alors pour répondre aux besoins, le Département prévoit de débloquer des fonds pour certaines associations. "Tout le monde n'est pas dans la même situation, ce n'est pas la peine d'augmenter les subventions s'il n'y a pas de besoins particuliers, donc on va étudier au cas par cas. C'est fort possible qu'il y ait des compléments qui soient apportés, mais certainement pas que cela", explique Xavier Fortinon.

Une meilleure communication entre associations ?

Il est notamment question d'une "meilleure communication entre les associations, pour s'entraider". Demande spécifique à laquelle le président du Département est favorable : "De l'échange et de l'écoute peut naître des collaborations indispensables entre les différentes structures qui vivent chacune dans leur milieu. Ils travaillent rarement ensemble et c'est important qu'ils puissent le faire parce qu'ils touchent le même public."

Les mesures concrètes doivent être étudiées en octobre, lors de la prochaine réunion du Conseil Départemental.