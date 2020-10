Le conseil départemental mobilise ses salariés volontaires pour accompagner les seniors isolés

Une première opération de ce genre s'est déroulée pendant le confinement : une centaine de personnes, des pompiers, des gendarmes, des salariés du conseil départemental ont appelé les personnes âgées qui se retrouvaient privées de certains services et très isolées. Si nous ne sommes plus confinés, la situation sanitaire de la Loire est critique et les inquiétudes toujours là alors Georges Ziegler, le président du conseil départemental appelle les agents du département à se mobiliser de nouveau.

9.000 personnes ciblées

9.000 personnes bénéficiaires d'une prestation du département ( l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap ou l'aide sociale aux aides ménagères) sont sur les listes pour être appelées. Une mobilisation sur la base du volontariat pour les agents qui peuvent dédier une heure par jour sur leur temps de travail pour cette opération.

Marielle Gigandon fait partie des volontaires. Elle est assistante sociale : "Les personnes peuvent être très émues. Pleurer. Je trouve que l'angoisse et l’inquiétude chez les personnes âgées restent très vivent. Les gens sortent peu et sont inquiets et beaucoup nous disent que ça leur fait plaisir que l'on pense à eux"

Au-delà du simple échange pour apporter une présence et du soutien, le but est aussi d'orienter si besoin les personnes vers des associations qui peuvent prendre le relaie des agents du conseil départemental.