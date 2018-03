Le Mans, France

"C'est un budget de reconstruction", affirme Dominique Le Mener. Le président du conseil départemental de la Sarthe rappelle que les dotations de l'Etat ont baissé de 291 millions d'euros depuis 2015. Cette année, la contribution de l'Etat se stabilise et comme la reprise économique se confirme, le budget du département fait la part belle aux investissements : 100 millions d'euros, c'est 10 % de plus que l'an passé.

Collèges, routes et santé

Parmi les principaux chantiers figure le plan collège. 26 millions d'euros sont consacrés à la rénovation de plusieurs établissements . 4 nouveaux collèges sont cours de construction grâce à un partenariat public privé. Les routes restent une priorité du département puisque 80 % des sarthois utilisent leur voiture pour aller au travail ou se déplacer. La déviation de Saint Calais, la réalisation d'un rond point à la Flèche sont quelques exemples de chantiers en cours ou à venir. Le développement du numérique et de la fibre optique se poursuit avec 100.000 prises supplémentaires. En matière de santé, le département poursuit son soutien à la création de maison de santé pluridisciplinaires mais participe aussi au financement d'équipements de pointe comme le Cyberknife ; un appareil de radiothérapie utilisé pour le traitement des cancers. Enfin, le conseil départemental veut développer le tourisme qui représente 25.000 emplois pour un chiffre d'affaire de 700 millions d'euros. Trois nouvelles voies vertes vont être créées sur des portions de voies ferrées désaffectées (en concertation avec SNCF-réseau) sur les tronçons Bessé-Sur-Braye- Montval-sur-Loir (30km), La Flèche-La Suze-sur-Sarthe-Le Mans (30km), Sillé-Le-Guillaume-Fresnay-Sur-Sarthe (20km).

Dominique Le Mener réclame l'aide de l'Etat pour l'accueil des mineurs isolés étrangers

5.3 millions d'euros (sur 614 millions) sont consacrés à l'accueil des mineurs isolés étrangers (soit 1 million de plus que l'an passé). 230 jeunes sont accueillis dans le département. Au delà du coût, il faut trouver des hébergements et des structures capables de prendre en charge ces jeunes déracinés. Dominique Le Mener appelle l'Etat et l'Europe à la rescousse.

Le conseil départemental a décidé de ne pas augmenter ses prélèvements cette année. Il n' y aura donc pas d'augmentation d'impôts pour le contribuable sarthois en 2018. Le Département cherche de nouvelles sources de revenus. Parmi les recettes, il y a les taxes prélevées sur les ventes immobilières (ce qu'on appelle les droits de mutation). Or tous les départements ne sont pas égaux en la matière. La Sarthe, avec un prix au m² plus faible, est défavorisée par rapport aux départements d'Ile-de-France ou à la Loire Atlantique par exemple. Dominique Le Mener demande donc à l'Etat de compenser cette différence en mettant en place un fond de péréquation qui permettrait de redistribuer une partie des recettes des départements les plus riches aux départements les plus pauvres.

Ce budget primitif sera, présenté, débattu et voté jeudi et vendredi en conseil départemental.