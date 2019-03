Le conseil municipal de Bordeaux vote une baisse de la taxe foncière pour 2019

Bordeaux, France

La ville de Bordeaux veut se lancer dans une politique "volontariste" en matière fiscale. Son nouveau maire, Nicolas Florian veut enclencher une période de baisse de l'imposition des Bordelais, dans la mesure des possibilités budgétaires de la ville. Pour 2019, il choisit de baisser d'1% le taux local de la taxe foncière. Il passe de 29,51% (taux 2018) à 29,21% (taux 2019). Ce "geste fiscal" a été acté ce lundi, en conseil municipal.

L'effort est estimé à 1,3 millions d'euros pour la ville de Bordeaux, mais le geste était nécessaire face à "l'overdose fiscale" ambiante selon le maire, Nicolas Florian : "On entend depuis de nombreuses semaines, une forme de ras-le-bol fiscal. On fera, chaque année, si c'est possible pour nos finances, appel non pas à une stagnation ou même une modération mais à une baisse de la fiscalité. Cette année, on peut le faire donc on enclenche le mouvement".

Une baisse insuffisante pour l'opposition

Mais dans les faits, la facture va quand même s'alourdir pour les propriétaires bordelais. En effet, cette baisse du taux local ne fait qu'atténuer la hausse des bases d'imposition de 2,2% impulsée par l'État. En clair, pour un appartement de 70 m² au centre-ville, la part communale de la taxe foncière passe de 443 à 448 euros. "Oui mais c'est moins que si on n'avait pas baissé notre taux", lance Nicolas Florian. Sans le geste de la ville, ça aurait en effet été 5 euros de plus.

L'opposition municipale juge donc cette baisse impulsée par la majorité "trop timorée". "Elle aurait dû compenser la hausse des bases de calcul de l'État", signale le conseiller municipal écologiste, Pierre Hurmic, pendant la séance.

"L'impôt à Bordeaux va continuer à augmenter" déplore de son côté un autre conseiller municipal d'opposition, Matthieu Rouveyre : "depuis 2013, si on regarde ce que les Bordelais paient en impôt local par habitant, cet impôt a augmenté de 100 euros. C'est exceptionnellement élevé. Ce qui fait que Bordeaux est une des villes les plus fiscalisées : la première parmi les grandes villes de France pour la taxe foncière et la deuxième en matière de taxe d'habitation".

Ce geste fiscal 2019 a néanmoins été voté à la majorité ce lundi 25 mars, pendant la séance du conseil municipal. Les socialistes se sont abstenus, les deux élus du Rassemblement national ont voté contre.