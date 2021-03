Le conseil municipal de Bourgoin-Jallieu valide à l'unanimité un vœu de soutien à Photowatt

Un voeu en soutien à Photowatt, entreprise importante de la commune avec 215 salariés. On se doutait bien que le texte serait approuvé à l'unanimité, que la démarche n'allait souffrir d'aucune contestation. Et ce fut le cas. Qu'ils soient issus des rangs de la majorité de droite ou des groupes de Damien Perrard ou de Jean-Claude Pardal, tous ont adopté ce vœu.

Car des menaces pèsent sur l'entreprise photovoltaïque. En raison de soucis financiers, liés à la concurrence forte notamment chinoise, EDF qui a repris la société en 2012 veut s'en séparer. Elle cherche un repreneur ou un partenaire. E.C.M Technologies, basée à Grenoble, s'est positionnée d'après la mairie.

"Qu'a fait le maire?" demandent ses oppositions

D'entrée de jeu, le maire rappelle qu'il n'est pas un habitué de ce type de démarches. "On le fait car après la délibération de la Région, on voulait lui emboîter le pas. Et aussi car c'est une demande explicite des salariés", indique le maire LR Vincent Chriqui. Jean-Claude Pardal, qui fut son adjoint dans le dernier mandat, regrette que ça ne vienne que maintenant. "On aurait du être les premiers. Le maire aurait du réagir. Le maire doit être le premier commercial de sa ville. Vous qui êtes souvent à Paris, vous auriez pu taper aux portes des ministères", dit-il. A gauche, Mickaël Aydin de la France Insoumise se demande "où était le maire pendant cette décennie. Quelles ont été les actions concrètes au niveau municipal, régional pour anticiper la situation?"

Le maire lui dit avoir alerté le gouvernement dès novembre en compagnie du président de la Région, Laurent Wauquiez; de celui du Département Jean-Pierre Barbier, mais aussi de parlementaires LREM Cendra Motin, Marjolaine Meynier-Millefert et Didier Rambaud. Et il précise que ce travail, en coulisse, discret, s'est poursuivi. Avec quelques avancées comme le fait lors d'appels d'offres en France pour du photovoltaïque de favoriser les panneaux avec moins d'émissions de carbone. Comme ceux de Photowatt, plus propres mais bien plus chers que les panneaux chinois, par exemple.

Des investissements espérés pour plus de production et plus de compétitivité

Pour Kévin Dorel, membre de l'opposition de gauche, le photovoltaïque est "une filière peu soutenue par les pouvoirs publics. Cela pose la question de la stratégie de l'Etat. La logique de rentabilité prime alors qu'on a des panneaux plus performants." Face à ce constat, Jean-Claude Pardal dit "qu'il faut se demander ce qui a été mis en oeuvre depuis 2012. Rien n'a bougé."

A l'heure où plus que jamais on parle de transition énergétique, d'énergies propres, dans ce vœu les élus berjalliens demandent au gouvernement et EDF de "prendre leurs responsabilités, en donnant de la visibilité à l'entreprise et en garantissant un niveau suffisant d’investissement." Pour faire le poids face aux concurrents, Photowatt doit notamment produire plus de volumes, ce qui implique des aménagements, des investissements. La mairie indique que si l'entreprise a besoin de place, des terrains tout à côté sont disponibles.

Photowatt et de nouvelles campagnes électorales

Cession à un groupe ou alliance avec un partenaire ? les discussions se poursuivent. On se souvient qu'en 2012, le sort de Photowatt s'était invité dans la campagne présidentielle avec Nicolas Sarkozy, président sortant, candidat finalement malheureux à sa réélection, qui oeuvre pour une reprise par EDF.

On ne sait pas encore si le scénario d'un sauvetage va se répéter. Mais les échéances électorales s'invitent à nouveau dans le dossier, l'avenir du site redevient un enjeu politique. Dans trois mois auront lieu des élections régionales et départementales et ce dossier suscite déjà des réactions. Ce samedi, à 14h30, Génération.S, la France Insoumise, le PS et le PC appellent à un rassemblement de soutien devant le site, rue Saint-Honoré.