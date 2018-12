Le conseil municipal de Marseille autour de l'habitat indigne se tient ce jeudi

Marseille, France

C'est donc finalement ce jeudi que se tient la séance du Conseil municipal de Marseille autour de l'habitat indigne, un mois et demi après les effondrements de la rue d'Aubagne qui ont fait 8 morts. Un conseil annulé par le maire en personne le 10 décembre dernier en raison du contexte tendu et des rassemblements annoncés. Dix jours plus tard, le Collectif du 5 novembre et plusieurs associations appellent de nouveau à manifester devant l'hôtel de ville dès 8h. Ils seront rejoints par les agents municipaux de la ville de Marseille en grève dans les cantines scolaires , écoles et crèches (syndicats CGT, FO et Unsa). Des interdictions de stationnement et de circulation sont à prévoir dans le secteur.

240 délibérations et des mesures en urgence

240 délibérations sont au programme et 9 rapports présentés en urgence en faveur des victimes comme la prise en charge par la ville des frais d'obsèques, de déplacement, de repas, la gratuité de la restauration scolaire pour les enfants de familles sinistrées, et l'exonération de frais de garde en crèche. Un conseil qui débutera par une minute de silence , suivie d'un débat entre élus de la majorité et de l'opposition autour du drame de la rue d'Aubagne et plus largement sur l'habitat indigne et la problématique du logement dans la deuxième ville de France. Au total Marseille compte à ce jour 195 immeubles évacués, 1604 personnes délogées, dont 1288 hébergées par la ville dans une trentaine d'hôtels.