Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté vous aide à faire le plein de carburant

Si vous faites partie de tous ceux qui doivent prendre leur voiture, leur moto et leur scooter pour aller au boulot, le conseil régional peut vous aider à faire le plein. Le "ticket mobilité" passe de 30 à 40 euros par mois. On vous explique qui peut en bénéficier.

Les élus du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté se réunissent ce vendredi 17 décembre à Besançon pour tracer les grandes lignes du budget 2022. Parmi les décisions votées, l'une intéresse directement le porte monnaie des salariés obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler, en l'absence de transports en commun dans leur zone. Le "ticket mobilité" est reconduit pour trois ans et il passe de 30 à 40 euros par mois.

Qui peut en bénéficier?

Ce chèque carburant s'adresse a tous ceux qui n'ont pas de transport en commun à portée de main, ou si c'est le cas, le déplacement domicile travail doit être égal ou supérieur à une durée d'une heure (pour un trajet). Il concerne toutes les personnes qui font plus de 30 km pour aller travailler (60 km minimum aller et retour), et qui touchent au maximum deux fois le smic, soit 2.408 euros net par mois. Il faut donc être salarié en CDI ou en CDD de minimum un mois.

Comment l'obtenir?

Il faut faire la demande à son employeur car c'est lui qui partage le financement moitié / moitié avec la région. Et si le montant de cette aide est revu à la hausse, l'augmentation est entièrement prise en charge par la région, la part demandée aux patrons restant la même, c'est la promesse de Marie Guite Dufay, la présidente PS du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Cette mesure a été mise en place lors de la crise des gilets jaunes. Elle s'étend aujourd'hui aux salariés de 292 entreprises ou collectivités de la région, mais il s'agit principalement de petites structures . Il y'a donc encore de la place pour de nouveaux candidats. L'enveloppe est ouverte jusqu'en 2024