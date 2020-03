Le conseil régional Centre-Val-de-Loire promet plusieurs millions d'euros pour les entreprises en difficulté

Alors que les bourses financières s'effondrent en France et partout en Europe, c'est dans l'économie réelle que les conséquences sont les plus directes, les plus concrètes ces dernières semaines. Et la région Centre-Val-de-Loire n'est pas épargnée. C'es en réaction à cette situation que le conseil régional a décidé de prendre une série de mesures, financières notamment, pour aider les entreprises de la région en difficulté.

Aider les entreprises

Dès le début de la conférence, François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire, rappelle le contexte difficile dans lequel se trouve les entreprises depuis quelques semaines "nous faisons face à une situation inédite, nos entreprises sont déjà fragilisées. Il est nécessaire de mobiliser la région, d'être solidaire avec elles." Et d'ajouter "nous allons d'abord accueillir les TPE et les PME. Il y a besoin d'argent, nous allons intervenir avec la BPI [Banque Publique d'Investissement] pour que des garanties puissent être apportées. Concrètement, cela veut dire que si une entreprise venait à ne pas pouvoir rembourser son emprunt, à ce moment-là, la région se porterait garante. Le niveau de garanti que nous apportons c'est plus de 17 millions d'euros. La région apportera par ailleurs, à travers deux fonds particuliers, 3 millions d'euros."

Soutenir le tourisme, la culture

Alors que le président, François Bonneau, vient de développer les mesures financières prises par la région, il ajoute "les acteurs du tourisme et de la culture sont confrontés à une crise sans doute encore plus brutale. Nous sommes en pleine période de réservation pour cet été et tout est immobilisé. Nous devons les soutenir, être solidaire avec eux."

Parmi les mesures phares prises par la région pour aider le secteur : la volonté de reporter (le plus possible) tous les événements annulés ces derniers jours à l'automne prochain, le maintien des subventions régionales malgré les annulations ou reports des événements et enfin le lancement dès le début de l'été d'une campagne publicitaire offensive en France pour palier le manque de réservations internationales dans la région. "Nous devons réagir dès maintenant pour que l'après-crise se passe le mieux possible et que la région rayonne." ajoute le président François Bonneau.

Le conseil régional doit à présent étudier au cas par cas l'ensemble des dossiers afin de déterminer l'aide qu'il accordera. Et le président de la région de conclure : "il nous reste encore beaucoup à faire, et s'il faut se concerter de nouveau la semaine prochaine pour débloquer de nouvelles aides, nous le ferons."