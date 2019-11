"Le constat n'est pas réjouissant" : une journée pour défendre les commerces de proximité dans le Cher

Bourges, France

Une journée de l'artisanat et des entrepreneurs de proximité est organisée dans le Cher, ce mercredi 6 novembre. Le président de l'Union des entreprises de proximité se déplace pour évoquer la défense des artisans, commerçants et professions libérales, notamment dans les zones rurales. "Le constat n'est pas réjouissant. Beaucoup de territoires se sentent abandonnés, isolés", explique Alain Griset, président de l'U2P, sur France Bleu Berry.

Il va visiter ce matin une entreprise spécialisée dans les travaux de finition de l'habitat à Saint-Doulchard puis il va rencontrer un artisan chocolatier-pâtissier à Moulins-sur-Yèvre. Pour que la situation s'améliore, il faut une politique cohérente. "Il y a beaucoup de maires qui viennent nous voir pour nous demander comment revitaliser leur centre-ville mais qui ont autorisé la grande distribution en périphérie. Il y a parfois des problèmes d'accès, des problèmes de coût des locaux, même en zone rurale", souligne Alain Griset.

Il faut dire stop à l'installation de la grande distribution en périphérie. Il faut qu'il y ait un accompagnement financier particulier, des locaux adaptés"

Tout n'est pas négatif, loin de là. "On a aussi de très bons exemples. Des gens qui s'installent et ouvrent une boulangerie, une boucherie, une maison de la presse. On peut espérer que les choses s'améliorent très fortement mais sur une période relativement longue. On ne va pas rattraper en six mois ce qui a été perdu en 30 ans", insiste Alain Griset.