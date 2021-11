Le constructeur automobile Stellantis va créer 850 emplois dans son usine de Mulhouse

Le groupe automobile Stellantis a annoncé lundi matin lors d'un CSE extraordinaire la création d’une deuxième équipe début janvier dans son usine de Mulhouse (Haut-Rhin) pour assurer la production de la nouvelle Peugeot 308 commercialisée depuis la mi-octobre.

Cela va se traduire par la création de 850 emplois, des intérimaires pour la plupart mais aussi par le retour de salariés du groupe Stellantis prêtés à d’autres sites. Ils vont réintégrer l’usine mulhousienne. La création de cette deuxième équipe prévue pour le lancement commerciale de la Peugeot 308 avait été repoussée à plusieurs reprises depuis le mois d’août. Les problèmes liés à approvisionnement en composants électroniques avaient alors été évoqués.

La production de voitures sera doublée

Actuellement l’usine Stellantis de Mulhouse tourne à mi-temps en quelque sorte. L’équipe unique travaille une semaine le matin et la semaine suivante l‘après-midi.La création de cette deuxième équipe permettra aux installations de montage de fonctionner de 5h à 20h30, chaque jour. La production sera doublée pour passer de 350 véhicules jour à 700.

Stellantis lance d’ores et déjà un appel aux intérimaires. Les premières embauches seront effectives rapidement, car il faut former le personnel avant début janvier. L'usine automobile mulhousienne produit actuellement outre la Peugeot 308, les Peugeot 608 berline et SW ainsi que la DS7 Crossback.