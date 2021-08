Le constructeur de Tiny House à Poilley dans le sud manche doit faire face à la pénurie de matériaux

Avec la rentrée qui s'annonce, le ciel reste très obscur pour les professionnels du bâtiment dans la Manche et ailleurs. Chaque jour on s'enfonce de plus en plus dans une crise des matières premières qui oblige les entreprises à réduire la voilure et leurs trésoreries.

Métal, plastique, bois...tout vient à manquer aux professionnels du bâtiment. Cela fait des mois qu'ils tirent la sonnette d'alarme mais là les pénuries s'enchaînent. Certains marchés ne se signent pas, des appels d'offre deviennent infructueux et des professionnels rognent leur taux de marge. La situation est inédite. Ces tensions conduisent en plus à des hausses de prix (le prix de certains bois a doublé). Selon la Fédération Française du bâtiment 30% des chantiers pourraient même être suspendus. Ce qui génère de l'inquiétude au quotidien avec une gestion des stocks par anticipation sauf qu'aujourd'hui cela ne suffit plus. Mickaël Desloges construit des Tiny House, ces très petites maisons en bois toutes équipées, depuis 2013 dans le sud manche à Poilley. Premier constructeur de Tiny House en France il a 9 salariés, avec la crise des matières premières il a réussi à peu près à anticiper mais aujourd'hui la galère devient ingérable : "les marchands de matériaux avec qui je travaille sur Granville, Avranches ou Fougères ne voient pas le bout du tunnel alors quand j'entends dire que l'économie française va bien c'est un peu se foutre de la gueule du monde. On est embêtés sur tous les matériaux. Il n'y a plus de peinture, de vis...Il faut jongler mois je commande pour deux mois. On est obligés d'anticiper les stocks. Les délais d'approvisionnement sont énormes, ce que l'on pouvait avoir d'une semaine à l'autre maintenant il faut 20-25 semaines."