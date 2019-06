Le constructeur sarthois Maisons Lelièvre veut bâtir 250 logements par an

Le Luart, France

"135 maisons Lelièvre seront livrées à leurs propriétaires d’ici la fin de l’année". C'est ce qu'annonce Laurent de Fommervault, le nouveau patron du constructeur sarthois. " 170 constructions sont en cours et 70 autres commandes ont été passées. L'objectif est de retrouver le niveau de croisière de l'entreprise, soit environ 250 maisons construites chaque année". Une vraie renaissance pour cette entreprise placée en redressement judiciaire à l'automne dernier suite au décès de l'ancien dirigeant du constructeur sarthois. "Nous avons pu tout redémarrer. C'était une épreuve difficile pour les clients de la marque. Je les remercie pour leur patience".

Important de conserver le nom de l'entreprise et son savoir faire

Le groupe Pif Holding, nouveau propriétaire des Maisons Lelièvre a décidé de conserver le nom de l'entreprise. "C'est une marque qui a une belle notoriété avec un savoir faire et des techniques innovantes, très en pointe, comme le parpaing vert, très isolant. Nous sommes sur des maisons de 120/130 m2 de 170 000 euros en moyenne mais avec un catalogue assez large et la possibilité de personnaliser les habitations selon les souhaits des clients. Nous soignons aussi les finitions et les matériaux". Le siège de l'entreprise, basée au Luart, a été conservé mais seuls 40 des 160 employés de l'entreprise ont été gardés. " Dans le cadre de la reprise, nous avons conservé les effectifs de l'activité "maisons individuelles". Toute la partie artisanat n'a pas été conservée. Des artisans qui ont parfois créé leur propre structure et qui sont devenus nos sous-traitants". Parmi les évolutions, il y a celles des matériaux, plus isolants et respectueux de l'environnement. Il y a aussi la domotique. Deux axes de développement pour des maisons de plus en plus connectées.