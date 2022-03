Le contrat d'engagement jeune lancé dans les Deux-Sèvres

Un nouveau dispositif pour favoriser l'emploi des jeunes. Il s'agit du contrat d'engagement jeune, le CEJ, qui remplace la garantie jeune. Les premiers contrats ont été signés mardi 1er mars un peu partout en France, y compris dans le Poitou. Ce contrat est destiné à tous les jeunes de moins de 26 ans, ou moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il dure de six mois à un an et prévoit un accompagnement intensif de 15 à 20h par semaine ainsi qu'une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois.

J'ai besoin d'un suivi intensif

Amélie, 20 ans, habitante de Saint-Gelais est l'une des deux premières à signer ce contrat en Deux-Sèvres. "J'ai besoin d'un suivi intensif, qu'on puisse m'aider. Pouvoir apprendre à créer un CV, une lettre de motivation. Pouvoir bénéficier de stages et d'expériences pour trouver un emploi parce que vu mon âge et le peu d'expérience que j'ai ce n'est pas facile", explique la jeune femme qui a une formation en esthétique.

Dans chaque agence Pole emploi, un conseiller sera dédié et pourra suivre jusqu'à 30 jeunes. Les missions locales aussi sont impliquées dans ce dispositif. L'accompagnement peut prendre plusieurs formes : mises en situations professionnelles, stages, des regroupements collectifs. "On va faire jouer ce processus d'émulation. On voit aussi beaucoup de jeunes qui souffrent de cet isolement qui a été un paramètre important du Covid et qui s'est aggravé pendant cette période. Donc c'est important que les jeunes voient qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation et que derrière on met les moyens pour les réinsérer", estime Eric Persais, président de la mission locale sud Deux-Sèvres.

Dans les Deux-Sèvres, environ 4000 jeunes sont à la recherche d'un emploi.