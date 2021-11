Le "Contrat Engagement Jeune", "un énième rendez-vous manqué avec la jeunesse" pour les syndicats étudiants

Emmanuel Macron et Jean Castex ont dévoilé ce mardi "le Contrat Engagement Jeune", dispositif promis en juillet destiné à accompagner au moins 400.000 jeunes vers l'insertion professionnelle, dès mars 2022. Le gouvernement s'engage à verser jusqu'à 500 euros par mois aux Français de moins de 26 ans éloignés de l'emploi. Insuffisant pour différentes organisations étudiantes et syndicales et la commission insertion et jeunesse du Conseil, économique, social et environnemental (Cese) qui réclament une refonte de l'ensemble des aides destinées à la jeunesse.

"Un premier pas" encore insuffisant pour le Cese

Invité de franceinfo ce mardi, le président de la commission insertion et jeunesse du Conseil, économique, social et environnemental (Cese), Antoine Dulin, a qualifié l'annonce du gouvernement de "premier pas". "Malheureusement, ce que nous attendions (...) c'était véritablement d'en finir avec l'empilement de dispositifs", a-t-il ajouté.

"Cette allocation ne doit pas être perçue comme de l'assistanat mais une manière de lever un certain nombre de freins. Il fallait changer véritablement le système pour permettre à tous les jeunes qui sont aujourd'hui en parcours de réinsertion, avec des difficultés financières, sans soutien familial, de pouvoir bénéficier à la fois de cette allocation et d'un accompagnement" a-t-il précisé.

"J'aurais aimé ce matin que le président de la République et le Premier ministre annoncent plutôt un droit véritablement ouvert à tous les jeunes en insertion, qui leur permettrait aussi de garantir une logique d'accès au logement, d'accès à la complémentaire santé... Quand un jeune reste dans un dispositif limité à 12 mois, voire 18 mois dans quelques cas particuliers, il n'est pas solvable par exemple pour pouvoir accéder à un logement autonome, à un logement social, à une place dans un foyer jeune travailleur, face à une autre personne qui a soit une allocation du type RSA, soit un salaire."

"On ne vit pas avec 500 euros, on survit"

Sur le montant de l'aide, fixé à 500 euros mensuels, Antoine Dulin regrette qu'il n'ait pas été indexé sur le RSA, soit 560 euros. "Après, ce qui est important, c'est que cette enveloppe puisse suivre le niveau de l'inflation, qu'elle ne reste pas à 500 euros par mois pendant des années, et qu'elle soit bien dans une dimension de pouvoir accompagner."

"Mais que ce soit clair, on ne vit pas avec 500 euros, on survit. Cette aide ne permet que de pouvoir sortir des situations de détresse, comme on a vu pendant cette crise sanitaire où des jeunes remplissaient les files de distribution alimentaire des Restos du cœur, du Secours populaire ou du Secours catholique."

Du côté des deux principaux syndicats étudiants français, ces annonces ont été accueillies fraîchement. Adrien Liénard, secrétaire général adjoint de l'Unef, a dénoncé sur BFMTV "un énième rendez-vous manqué du gouvernement avec la jeunesse, ou en tout cas avec les politiques publiques qui sont nécessaires pour nous sortir de la précarité."

Le président de la Fage, Paul Mayaux a lui aussi déploré sur Twitter "une promesse manquée de plus", en signalant que ce dispositif était "très loin des ambitions premières annoncées en juillet dernier" lorsqu'Emmanuel Macron avait esquissé les contours du projet. Il a évoqué "un montant de l'aide et des efforts minimes venant simplement compléter des dispositifs déjà existants, sans créer de droits nouveaux aujourd'hui pourtant si essentiels", alors que selon lui "avec 500 euros on ne vit pas, on survit".