Le contrôle automatique du stationnement bientôt en test à Perpignan

Il va y avoir du changement pour les automobilistes à Perpignan ! La municipalité a décidé d'adopter le système automatisé LAPI pour contrôler le stationnement en zone jaune.

Une voiture équipée de caméras qui scanne tout en circulant les plaques de voitures garées, ce qui permet de démultiplier les contrôles et donc possiblement les contraventions**,** à tel point qu'elle est surnommée "la sulfateuse à PV" dans les villes où elle a été adoptée.

Un faux-procès d'intention selon Frédéric Guillaumon l'adjoint adjoint au maire de Perpignan en charge du stationnement qui était l'invité de la matinale de France Bleu Roussillon ce jeudi 28 septembre.

***"*On va le tester, on va voir ce que ça donne. Le but n'est pas de traquer, mais d'éviter les voitures ventouses dans les zones périphériques à tarif jaune, soit 1 € seulement les 24 heures, et qui ne sont contrôlées qu'une fois par demi- journée. Il n'y a pas d'intention de le généraliser à l'ensemble de la ville, surtout pas, c'est un engagement ferme. Cet outil ne sera pas être nocif. Le LAPI va faire des contrôles, il va prendre des photos, il va envoyer l'information, voilà tout.'

