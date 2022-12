Le cordonnier isérois Canin "manque de bras" face à l'afflux de commandes

Capture 15-12-2022

La question du moment pour vous, c'est la question du recrutement...

Christophe Bouchet, co-dirigeant des Ateliers Canin - On ne s'en sort pas, on ne trouve pas. On recherche deux personnes à former sur les postes de cordonnerie, et réparation. Pour la fabrication on verra après, on avisera en fonction de la personne et de ses aptitudes. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne trouve pas.

Et vous êtes prêt à former des gens ?

Ah oui, il faut qu'on les forme ! D'ailleurs, on a notre savoir-faire, on a nos façons de faire et on veut les maintenir, donc c'est nous qui formons.

Votre domaine, votre spécialité, c'est la fabrication mais aussi la réparation de chaussures de montagne, de chaussons d'escalade, etc. Est-ce que vous sentez un un vrai intérêt de la part de la clientèle ?

Oui de plus en plus. On sent bien qu'avec toute l'écologie qui se met vraiment en place, les gens ne veulent plus jeter, ils veulent réparer, ils essayent de prendre de plus en plus soin de leur matériel. Pour pouvoir prolonger sa durée de vie.

Comment mesurer l'augmentation de votre activité ? Est-ce que vous avez un indicateur ?

Pour parler du chausson d'escalade, quand je suis arrivé ici il y a une douzaine d'années, on réparait 15-20 paires par semaine. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 80 paires. C'est une moyenne, parce qu'il nous est arrivé de monter à quasiment 140 paires.

Rien que pour les chaussons d'escalade.

Juste pour le chausson d'escalade. Oui, parce qu'il y a toute la partie, randonnée, alpinisme, ski (qui prend beaucoup de place aussi). On est SAV (service après vente) pour des grosses marques, de grands groupes sportifs, donc ça représente de grosses quantités.

À tel point que vous devez déménager...

Oui on a besoin de locaux plus grands, plus accessibles donc courant janvier normalement on devrait s'installer à Saint-Martin-d'Hères dans nos nouveaux locaux. La zone de travail, que ce soit pour le piquage ou pour la partie réparation, chaussons et chaussures - on a quasiment doublé la surface. On a de plus en plus de demandes, comme je le disais, on a besoin de pouvoir stocker tout ça. On a énormément de demandes aussi sur toute la partie fabrication, parce qu'on produit aussi nos chaussures, à tel point que, comme il nous manque des bras, on a bloqué les commandes. Mais on ne désespère pas de trouver quelqu'un et de pouvoir relancer la fabrication et avoir du stock. L'idée, c'est vraiment de démocratiser notre marque.