Le coronavirus a déjà fait baisser le chiffre d'affaire de la moité des entreprises périgourdines

La Chambre de commerce et d'industrie a sondé les patrons périgourdins ; 92% sont inquiets des conséquences de l'épidémie de coronavirus pour leur activité, et 50% ont déjà constaté une baisse de leur chiffre d'affaire

La Chambre de commerce et d'industrie ne s'attendait pas à une telle réaction des 9.000 patrons périgourdins qu'elle interroge régulièrement sur la conjoncture : 750 ont répondu immédiatement au questionnaire envoyé le lundi 9 mars sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur leur activité. 73%, soit près des trois quarts (73%) constatent déjà un recul de leur chiffre d'affaire, et la baisse déclarée est de 26% en moyenne. Les chefs d'entreprises qui ont répondu se déclarent à 42% "très inquiets", et à 50% "moyennement inquiets".

j'ai peur que ce coronavirus tue encore plus de PME que de personnes humaines" - Christophe Fauvel, président de la CCI

Pour Christophe Fauvel les difficultés d'approvisionnement à l'étranger seront vite un fléau pour les entreprises Copier

Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie, il ne s'agit pas seulement d'inquiétude et d'appréhension. Certaines entreprises ont de réelles difficultés d'approvisionnement en matériels électroniques et informatiques : elles doivent se fournir en Europe parce que le stock mondial est difficile à atteindre. 60% des entreprises importatrices déclarent des difficultés d'approvisionnement, et 41% envisagent de chercher de nouveaux fournisseurs.

Le tourisme est le premier secteur impacté

Les cuisinistes, par exemple, peinent à importer des meubles italiens, mais c'est le secteur des voyages et du tourisme qui est le plus touché : hôtels, cafés, restaurants, voyagistes, autocaristes. 83% des commerçants de détail déclarent également une baisse de leur chiffre d'affaire, . Seuls les rayons épicerie des grandes surfacent ont bénéficié des achats de stockage de certains consommateurs inquiets, mais c'est peu de chose comparé à l'impact global.