Le coronavirus commence à se faire sentir sur l'économie indrienne

La CCI de l'Indre vient d'interroger 3000 entreprises de l'Indre dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration ou encore l'industrie pour évaluer les dégâts causés sur l'économie du département par l'épidémie de coronavirus. L'Indre -comme le Cher- ne connait pas encore de cas de malade, en revanche, les répercussions sont déjà bien présentes dans les entreprises berrichonnes selon Jérôme Gernais, le président de la CCI indrienne. "Globalement pour l'instant il y a un impact sur les commandes, pour 52% des entreprises qui ont répondu. Des commandes annulées, ou qui ne peuvent pas être assurées. Notamment parce que certains produits venus d'Asie n'arrivent plus". Les secteurs qui souffrent plus sont sans doute l'hôtellerie et la restauration avec énormément d'annulations selon Jérôme Gernais, même si il est trop tôt pour donner des chiffres précis. D'autant que l'épidémie n'est pas terminée, et pourrait durer des semaines voire au delà.

