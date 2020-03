Le coronavirus donne des ailes à l'entreprise corrézienne UV Germi

UV Germi est spécialisée dans l'assainissement de l'eau et de l'air. Elle a développé un système qui permet de supprimer bactéries et virus présents dans un espace clos par ultraviolet. Et depuis la crise du coronavirus ce procédé suscite pour le moins de l'intérêt.