Le gouvernement réuni ce lundi 9 mars à Bercy les acteurs de l'économie au sujet de la crise du coronavirus. Les mesures de restrictions et le climat actuel pèsent sur les comptes des hôteliers et des voyagistes manchois.

Le coronavirus pèse sur les hôteliers et voyagistes manchois

Les professionnels du tourisme et de l'événementiel sont réunis à Bercy ce lundi 9 mars au sujet du coronavirus. Dans la Manche, les hôteliers et restaurateurs sont notamment en difficultés.

Dans le climat actuel, ils subissent de nombreuses annulations. "On a trois gros séminaires qui ont déjà annulés en mars", constate Eric Berthome, le gérant de l'hôtel De la croix d'or à Avranches. "C'est l'une des grosses périodes de réservations, on en a 80 par semaine d'habitude, on est à deux depuis 15 jours."

Une situation qui inquiète les touristes, ils se font de plus en plus rare, mais aussi le personnel. "Je suis serveuse, je suis en première ligne", admet Marie, une avranchinaise.

Certains professionnels nuancent ce tableau. "Pour l'instant, on a des réservations tous les jours pour la saison estival", explique Christian Réau, propriétaire d'un hôtel-restaurant dans la baie du Mont-Saint-Michel. "Certains annulent, mais d'autres réservent, donc ça s'équilibre."

Pas de voyage scolaire

Les voyages scolaires sont aussi annulés jusqu'à nouvel ordre. "Ce sera impossible de reporter ces voyages, comme l'année scolaire se termine ensuite. C'est de la perte sèche", lâche Stéphanie Bralet, la responsable de Collas Voyage.

Pour le voyagiste valognais, Bertrand Bossu, ces voyages représentent près de la moitié de son activité. "Qu'on prenne des précautions avec nos enfants, oui, mais il faudrait consulter les professionnels avant de prendre des décisions qui vont faire de gros dégâts économiques", précise-t-il.

Il dénonce notamment l'absence de date butoir de cette mesure : "Nous avions jusqu'au 6 mars pour annuler tous nos voyages, même ceux en octobre", explique Bertrand Bossu. "Ils auraient pu mettre une date temporaire, pour nous donner un délai après des assurances pour annuler progressivement."

Cette crise pourrait aussi impacter sévèrement les professionnels de l'événementiel, avec l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes.