Le Coteau : le groupe textile Devernois placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Roanne a placé le groupe Devernois et sa filiale de distribution Sofrade SAS en redressement judiciaire le 3 février 2021, avec une période d'observation de six mois. L'entreprise textile basée au Coteau (Loire) a été freinée dans sa relance par les confinements.

"C'est loin d'être la fin de l'histoire", assure Thierry Brun. Le président de Devernois se projette sur les prochaines années et particulièrement sur 2027, qui marquera le centenaire de l'entreprise textile dont le siège est installé au Coteau (Loire). "Il y a dix mois on était en plein redressement", poursuit-il. Le groupe Devernois, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de vêtements et accessoires haut de gamme pour femmes, avait en effet lancé en 2018 un important plan de restructuration, après plusieurs années difficiles. En revoyant ses formats de distribution, son offre aussi, pour qu'elle réponde mieux aux attentes de la clientèle, ainsi que la conception des gammes de produits, centrées sur la maille, un savoir-faire historique du groupe, dans ses ateliers roannais.

Et les premiers effets se font sentir dès le deuxième semestre de l'année 2019, "avec le retour d'une progression significative de chiffre d'affaires à magasin comparable alors que le marché restait en régression", rappelle le groupe dans un communiqué. Le retour à une rentabilité positive était alors espéré pour l'exercice 2020. Sauf que le confinement du printemps est arrivé, et avec lui un arrêt net des activités, dans les ateliers roannais comme dans les boutiques, pendant deux mois.

Accord unanime des représentants du personnel

Le groupe Devernois a pu bénéficier alors de divers soutiens, des banques, des actionnaires, et de l'État (3,7 millions d'aides au total) en raison du redressement dans lequel il était déjà engagé. Mais le deuxième confinement à l'automne, a eu des effets dévastateurs, explique le groupe, accentués encore par le couvre-feu et le décalage des soldes. Résultat : une perte de trésorerie complémentaire autour de deux millions d'euros.

C'est pour faire face à cette crise économique que les sociétés Devernois SA et sa filiale de distribution Sofrade SAS ont demandé le placement sous protection judiciaire au tribunal de commerce de Roanne. Le groupe précise que cette décision a reçu l'accord favorable des représentants du personnel, à l'unanimité.

Le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement le 3 février 2021 et accordé une période d'observation de six mois.