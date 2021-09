Le Cotentin s'affiche partout en France pour attirer des salariés

Le Cotentin s'affiche avec des pancartes dans le métro, à la gare Saint-Lazare. L'agglomération va aussi diffuser une grosse campagne de publicité sur les réseaux sociaux. L'objectif est simple : attirer tous les Français dans le Cotentin, sans disctinction. Les panneaux seront posés le 14 septembre. Un message accompagne les images : "pour la réintroduction des salariés en milieu naturel". Le nord de la Manche a 6 % de chômage et 5.000 postes sont à pourvoir dans tous les secteurs. Il est donc urgent d'attirer des salariés et de redorer l'image du Cotentin.

Plus qu'une simple campagne de communication, le Cotentin met en place aussi des outils concrets. "L'agglomération du Cotentin, a sa propre cellule d'accompagnement. On a des agents de l'agglomération qui travaillent à l'installation du conjoint quand l'un des deux membres du couple trouve un travail", explique David Margueritte, le président de l'agglomération. Il y a aussi une aide pour trouver un logment. Les offres d'emplois et l'aide de la collectivité c'est sur le site : toujoursalapointe.lecotentin.fr. Pour se loger, des programmes de construction d'habitation devraient être lancés par la mairie, avec de l'accession sociale ou de l'achat plus classique.

Les nouveaux habitants VRP

Les nouveaux arrivants dans le Cotentin deviennent vite fans de la zone. Pourtant, ils viennent souvent pour un travail sans trop connaître le territoire. "On avait entendu parler du Cotentin plutôt favorablement, mais on n'était jamais venus en vacances dans cette région, on ne connaissait pas", assure Stéphanie Schnébelen, la directrice de la communication de la centrale de Flamanville. Elle a posé ses cartons pendant le premier confinement. Depuis, elle a découvert le pays et surtout ces paysages. "Le Cotentin est un territoire qui permet de conjuguer le fait de trouver des emplois vraiment très intéressants. On aurait peut-être du mal à trouver ailleurs. Et qui offre _un cadre de vie assez exceptionnel_", détaille-t-elle.

Pour Ludovic Colin, le directeur adjoint de Naval group à Cherbourg, pour réussir son implantation, il faut trois piliers. "Il faut que le poste proposé réponde aux aspirations professionnelles des postulants. _L'entreprise doit avoir un sens_, une raison d'être. Et puis enfin le territoire doit être épanouissant pour tous les membres de la famille qui vient s'installer", argumente-t-il. Cinq ans après son arrivée, il peut le dire "aujourd'hui, c'est chez moi."