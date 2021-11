Le coup d'envoi de la 37e campagne hivernale des Restos du Cœur

La campagne hivernale des Restos du Cœur, qui débute ce mardi, c'est une montée en puissance des distributions de repas et de denrées alimentaires. Mais dans le Bas-Rhin, comme ailleurs en France, les 750 bénévoles des Restos sont à pied d'œuvre tout au long de l'année.

Les derniers chiffres de l'association montée par Coluche en 1985 mettent en évidence que la crise sanitaire a aggravé la situation des plus précaires : 53% des personnes accueillies cette année ont déclaré avoir connu une perte de ressources liée à la crise et 15% ont déclaré être venues du fait de la crise.

Des bénéficiaires de plus en plus jeunes

L'autre constat fait par l'association, c'est que les bénéficiaires sont de plus en plus jeunes. La moitié des personnes aidées par les Restos du Cœur du Bas-Rhin ont moins de 25 ans et 40% sont mineures. Les activités de distribution dans la rue ont, elles, grimpé d'un quart en deux ans. Les Restos constatent également une dégradation de la santé physique et mentale des personnes accueillies.