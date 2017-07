Le coup de boost de la région Auvergne-Rhône-Alpes au thermalisme

La région Auvergne-Rhône-Alpes va verser vingt millions d'euros à onze stations thermales. En Drôme/Ardèche, Neyrac, Vals et Montbrun vont en profiter.

La région a publié vendredi une liste de onze stations thermales qui vont bénéficier du plan thermalisme. Une somme de 20 millions d'euros sera verser pour abonder des projets déjà prêts. On connaitra la somme par station à la rentrée. Il s'agit la plupart du temps de rénover et de moderniser des structures parfois vieillissantes.

A Vals-les-Bains, les travaux vont débuter à l'automne

A Vals, les travaux vont débuter en Novembre. Il s'agit de rénover les thermes et de moderniser les structures notamment en terme d'isolation. Certains bâtiments datent de d'après-guerre et ne sont pas aux normes environnementales actuelles. Mais il s'agit aussi d'agrandir les thermes face à la progression du nombre de curistes et du secteur bien-être.

Un boost pour l'emploi

A Neyrac, Vals et Montbrun, il y a 120 emplois directs. Après les travaux de modernisation, les responsables estiment qu'il pourrait y avoir 60 emplois directs supplémentaires. La région Auvergne-Rhône-Alpes doit réagir face à ses concurrentes. La première région pour l'accueil des touristes, c'est la région Occitanie, la seconde, c'est la région Nouvelle Aquitaine. Auvergne-Rhône-Alpes ne vient qu'au troisième rang.