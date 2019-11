Le coup de colère des hôteliers après le partenariat Airbnb : ils décident de boycotter les réunions du COJO

Le partenariat signé entre le Comité International Olympique et la plateforme Airbnb ne passe décidément pas. Les hôteliers de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie décident de ne plus participer aux réunions du comité d'organisation des JO 2024 dans l'attente de "clarification".