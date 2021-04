Le coup de gueule d'un commerçant de Cherbourg-en-Cotentin fait le buzz sur les réseaux sociaux

Danny Frigot, tient un magasin de pêche à Tourlaville. Dans une vidéo publiée sur Facebook il est allé tourné dans les les rayons ouverts d'article de pêche alors que lui doit fermer pour la 3e fois. "Les petits commerçants souffrent et certains gros s'en foutent " dit il dans son coup de gueule.

Danny Frigot tient un magasin d'article de pêche à Tourlaville. Magasin jugé non essentiel, donc fermé pour la 3e fois en 3 confinements. Sauf que dans les grandes surfaces, les jardineries ou les magasins de sports, des articles de pêche sont en vente librement : Danny est allé filmé les rayons et a mis une vidéo en ligne sur sa page Facebook pour dénoncer ce "deux poids deux mesures"

Un appel aux autres commerçants

Une vidéo qui fait le buzz et a été partagé plus de 3600 fois et qui a suscité des réactions de partout en France. Danny Frigot qui appelle les commerçants dans son cas à tourner aussi des petites vidéos " Moi aussi du magasin XXX je suis fermé contrairement à ce rayon ". S'il en reçoit suffisamment il fera une compil "Tour de France"