Le coup de gueule d'un restaurateur breton contre les avis TripAdvisor

Locronan, France

"Nous sommes donc à une époque où il est plus facile d'écrire un avis sur Trip Advisor que de s'adresser directement à notre équipe de salle pour nous exprimer le souhait de ralentir un peu le rythme." Thibaud Erard est très remonté, et le dit dans un post Facebook. Le chef du restaurant Ar Maen Hir, qui a ouvert l'année dernière à Locronan (Finistère) n'a pas digéré un commentaire posté ce weekend, sur le site TripAdvisor.

"Les hommes ne savent plus avoir la moindre communication"

Le client regrette un service trop rapide, il écrit : "Bon mais rapide... Une heure dix minutes... Entrée plat dessert. C'est peu pour un restaurant gastronomique... dommage..." Le chef a donc décidé de lui répondre : "Consternant de se rendre compte qu'aujourd'hui les hommes ne savent plus avoir la moindre communication sans utiliser une technologie.... Est-il plus difficile de dire "Pourrions-nous ralentir un peu le rythme, nous avons tout notre temps s'il vous plait" à notre équipe de salle que de passer 15 minutes à créer spécialement un compte TripAdvisor pour pouvoir laisser un commentaire bien planqué derrière un confortable anonymat ?"

TripAdvisor : une épée de Damoclès

Thibaud Érard a ouvert ce restaurant en début d'année dernière, et reconnait aussi que TripAdvisor lui donne de la visibilité et lui ramène des clients. Mais tous les matins, il explique que le site lui "met la boule au ventre, c'est devenu une épée de Damoclès que vous avez au dessus de la tête. Il suffit que vous ayez un concurrent mal intentionné, où des clients qui ne comprennent pas que vous êtes complet... C'est un moyen de chantage en fait : vous ne faites pas ça ? Et bien d'accord, je vais vous mettre une mauvaise note sur TripAdvisor"

Alors ce chef demande aux gens qui viennent dans son restaurant de parler, en face, plutôt que de se cacher derrière leurs écrans.