Le coup de gueule d'une esthéticienne mayennaise contre la concurrence déloyale

"Le métier d'esthéticienne est bafoué", lance dans son post Facebook, publié à la mi-mai, Angélique Brunet, professionnelle depuis 26 ans dans les soins du visage, du corps et de la manucure. Installée à son compte au salon "L'institut du bien-être", à L'Huisserie, au sud de Laval, elle pointe du doigt une concurrence déloyale de plus en plus présente sur le marché noir, ce qui lui fait perdre une partie de sa clientèle.

"Des poses de vernis à 15 euros, moi, c'est 33,50 euros"

C'est au hasard d'une discussion avec l'une de ses clientes qu'Angélique Brunet décide de réagir sur les réseaux sociaux : "Elle m'a dit que c'était telle personne qui lui avait fait son vernis, alors que la personne pratique un autre métier et là, je me suis dit : "Ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser faire des gens qui n'ont pas de diplôme." L'esthéticienne partage alors sa colère sur son compte Facebook.

Elle y dénonce la concurrence déloyale qui sévit sur internet. "On propose des poses de vernis à 15 euros, moi une pose de vernis semi-permanent, c'est 33,50 euros, et je mets un peu près 45 à 50 minutes", compare Angélique Brunet dans son salon, donc ce n'est pas possible que cela soit un professionnel déclaré." Elle décrit un métier qui s'est largement démocratisé, avec des appareils vendus en commerce aux particuliers, mais parfois sans précaution d'usage, et les risques sanitaires sont bien là.

"Il y a des gens qui achètent leurs produits sur internet. Il faut faire hyper attention, car il n'y a personne derrière pour nous expliquer comment faire. Du coup, on a des clientes qui ont eu des catastrophes, comme des brulures par exemple", décrit l'esthéticienne, qui rappelle qu'elle détient un CAP et un Brevet de maîtrise pour exercer son métier. La professionnelle demande à l'État plus de réglementations et des contrôles plus fréquents sur le secteur pour sanctionner les abus.