Le coup de gueule de la présidente des Pays de la Loire contre la grève dans les raffineries

"Je suis en colère". La présidente LR de la région Pays de la Loire Christelle Morançais est très remontée face au mouvement de grève qui touche les raffineries dont celle de Donges. Et ce vendredi matin elle n'a pas mâché ses mots: "Les gens de ces raffineries sont payés 5.000 euros par mois__, plus que la présidente de région et je trouve ça scandaleux d'handicaper, de pénaliser l'ensemble des Français sur des sujets comme celui-ci et le contexte est très mal choisi (...) Je n'ai pas à juger sur les négociations entre leur employeur et eux- même, la seule chose qui me révolte est de pénaliser les Français. Il y a plein d'entreprises qui sont en grande difficulté par l'augmentation de l'énergie et personne n'en parle."

ⓘ Publicité

loading