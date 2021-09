Le coup de gueule des producteurs de sel de l'Ile-de-Ré qui veulent un label bio moins répandu

Les sauniers de l'Ile-de-Ré redoutent cette semaine. La commission européenne doit discuter d'un dossier sensible avec les états membres. Une proposition de règlementation pour permettre d'attribuer le label bio de façon beaucoup plus large qu'avant. Le label bio pourrait être apposé sur des produits issus pourtant d'une technique de production mécanisée très différente de celle utilisée depuis près de mille ans, par les producteurs Rétais. Une récolte à la main, avec une sorte de râteau en bois, appelé "simoussi".

Les nouvelles règles d'attribution du label bio sont trop permissives

Louis Merlin est saunier à Saint-Clément-les-Baleines, président de l'association des producteurs de sel de l'Ile-de-Ré. Pour lui, si elles sont appliquées, les nouvelles règles d'attribution du label bio sont trop permissives. "Il faut faire la distinction entre notre technique de récolte quasi ancestrale, et des techniques très éloignées, avec des forages à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Des méthodes très artificielles. Le sel est dissout et remonté à la surface. _Ces techniques là face aux nôtres naturelles, on ne peut pas attribuer un label bio aux deux de la même façon. Il ne faut pas que çà passe._"

Pour Nicolas Becaud, le nouveau président de la coopératives des producteurs de sel de l'Ile-de-Ré :"Il faut pouvoir mettre en valeur notre travail, qui aujourd'hui n'a pas fondamentalement évolué depuis des centaines d'années. Le bio, c'est un combat à mener, tout comme la fleur de sel que nous récoltons manuellement à la surface de l'eau, rien à voir là aussi avec des récoltes mécaniques."