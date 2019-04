Le coup de pouce de Gauvain Sers à une association creusoise d'aide aux réfugiés

La Celle-Dunoise, France

Une partie de la recette des concerts creusois de Gauvain Sers pourrait servir à l'accueil de réfugiés à la Celle-Dunoise. Le chanteur Creusois s'est engagé à verser 1.500 euros à l'association Action Solidarité et réfugiés : "C'est lui qui a demandé des renseignements sur l'association, confie Geneviève Cavagni, la présidente. Il nous a proposé un don sur ses cachets des concerts de Dun-le-Palestel. Un réel bonheur !"

Grâce à cet argent, la petite association celloise et ses dix membres pourront engager de nouveaux projets après l'accueil d'une famille originaire de Syrie en 2017. "C'est notre première action, explique le maire et membre de l'association Claude Landos. Cette famille s'est bien intégrée à la population, aux fêtes et aux animations." Installés dans l'appartement au-dessus de la mairie, Mohammad, Rihab et leurs deux enfants comptent bien rester longtemps dans la commune creusoise : "Ils ont trouvé une famille ici. On les entoure beaucoup. On les aide au niveau de la langue, au cours de nos repas par exemple", selon Geneviève Cavagni.

Une autre famille à accueillir

L'objectif de l'association maintenant est d'accueillir le frère de Rihab et sa famille, toujours réfugiés au Liban. Le chemin administratif démarre tout juste et sera long, mais le coup de pouce financier de Gauvain Sers rassure les membres de l'association. "On a besoin financièrement d'une aide pour préparer l'hébergement et pour accueillir une famille".

Au total, 206 réfugiés sont installés en Creuse, du côté d'Aubusson, de Lavaveix-les-Mines, de Bourganeuf et de Saint-Vaury entre autres. Le département accueille également 170 demandeurs d'asiles à La Souterraine et Guéret.