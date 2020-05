Le coup de pouce de l'Ursaff Bourgogne pour aider les artisans face à la crise du Coronavirus

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a voté le versement d’une aide financière exceptionnelle afin d’aider les artisans et commerçants à passer le cap de la situation de crise actuelle.Une deuxième vague de paiements va s’échelonner de mi-mai à mi-juin.

L’aide CPSTI Covid-19 est destinée aux artisans et aux commerçants (dont autoentrepreneurs). Son montant est égal au montant des cotisations de retraite complémentaire versées au titre de l’année 2018 et ne pourra excéder la somme de 1 250 € (nets d’impôts et de cotisations sociales).

Les conditions pour en bénéficier

• Il faut être immatriculé avant le 01/01/2019

• Avoir cotisé au régime complémentaire des indépendants au titre de 2018

• Etre toujours en activité à la date du 15/03/2020.

Cette aide – versée une seule fois – est cumulable avec le fonds de soutien (géré par les Directions des finances publiques) et l’action sociale des travailleurs indépendants gérée par l’Urssaf Bourgogne (sous réserve d’éligibilité à ces dispositifs).

Démarches et deuxième vague

Afin de simplifier au maximum cet accompagnement, le dispositif ne nécessite aucune démarche. Le montant est calculé directement par l’Urssaf Bourgogne, qui a déjà procédé début mai à une première vague de paiements par virement, sur les comptes bancaires des artisans-commerçants bourguignons.

Une deuxième vague de paiements, s’échelonnant de mi-mai à mi-juin, débutera pour les artisans et commerçants dont les coordonnées bancaires permettant de réaliser ce versement n’étaient jusqu’alors pas en possession de l’Urssaf. Le recueil de ces coordonnées est en cours de finalisation.